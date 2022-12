Argentina, ¡un corazón valiente!

Seguramente soy el menos indicado para escribir nota alguna con relación al fútbol, debido a mi poco conocimiento del mismo. Sin embargo, el día de hoy, fui testigo de la entrega absoluta de los jugadores argentinos que les mereció la consecución de la copa. Hace muchos años, vi una película inglesa titulada «Chariots Of Fire» (Carruajes de fuego), acerca de unos corredores en extenuantes carreras de medio fondo. El mensaje principal del entrenador, me quedó grabado precisamente a fuego en mi subconsciente, «No corran con las piernas, corran con el corazón» y traté de adaptarlo en mis competencias deportivas subsiguientes. Eso pasó hoy en Qatar, los jugadores albicelestes jugaron con un corazón tan grande que no les cabía en el pecho. Otra cosa sobresaliente desde mi punto de vista, es que el cuadro sudamericano está compuesto en su totalidad por naturales de ese país, en cambio el equipo de Francia, es una selección de diversos países africanos, eso no los demerita, pero tampoco los vuelve representativos del país galo, espero no importunar con mi observación, la correcta integración racial en Europa y que esta no sea únicamente para adquirir buenos deportistas que los representen.

No puedes vencer a alguien que no se rinde (Baby Ruth).- suscribo totalmente la apreciación del «Bambino de oro» del béisbol de USA. En el mismo orden de ideas del béisbol, en nuestro grandioso campeonato estatal de Chihuahua, hay un equipo que destaca por esa mística ganadora, son los Mineros de Parral, ellos dejan el alma en cada partido y eso los convierte en un equipo ganador, también son muy localistas y solo traen jugadores de la región. Volviendo a la majestuosa actuación del equipo argentino, eso es lo que los hizo ganar tan competido juego, su espíritu, su garra, su compromiso y su determinación. Bien por sus jugadores, por sus preparadores, por sus seleccionadores y sobre todo por su afición. Deseo finalizar con la palabra repetida tres veces que sobresale en su hermoso himno, Libertad, Libertad, Libertad…

«Vivid arduamente, no temáis nada y os sonreirá el triunfo»

Winston Churchill

- Publicidad - HP1

«A victoria sin peligro, triunfo sin gloria»

Pierre Corneille

José Cruz Pérez Rucobo Lic. en Economía por la UACJ. Me dedico al comercio como medio de subsistencia y al periodismo y crítica política como ejercicio lúdico. Soy un hombre de izquierda por naturaleza, cualquier cosa que ello signifique. Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.