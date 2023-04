2024: Perspectivas políticas para Juárez

Publicidad - LB2 -

Con dos campañas electorales locales en curso (Coahuila y Estado de México), las fuerzas políticas del país preparan ya la conflagración del 2024 que renovará la presidencia de la República, así como las cámaras de diputados y senadores que además posibilitan la reelección; en nuestro Estado se renovarán o relegirán los ayuntamientos, sindicaturas y diputaciones locales, iniciando formalmente este proceso electoral hacia la segunda mitad de este año. Todo esto se elegirá en junio de 2024, siendo de interés particular el ayuntamiento de Juárez por ser la autoridad más cercana a los juarenses desde el punto de vista administrativo; sin el ánimo de adelantar las hostilidades, podemos hacer una breve exploración de posibles competidores a la presidencia municipal de Juárez considerando la percepción de conocimiento y posición política.

En consonancia con el contexto nacional, es probable que las opciones de competencia por la alcaldía juarense se decanten en dos grandes bloques: PRI-PAN-PRD y MORENA-PT-VERDE; el partido Movimiento Ciudadano no ha definido su adhesión a la alianza opositora a MORENA y aunque puede considerarse una fuerza emergente, hoy no está en condiciones de verdadera competencia en esta ciudad; la figura de candidatura independiente de entrada necesitaría replicar las condiciones que la llevaron al éxito en 2016 y al parecer esta figura ya perdió su encanto. Habrá que esperar si a nivel nacional el PRI decide mantenerse aliado del PAN y qué tan proclives a la fragmentación resultan en MORENA.

Del bloque PRI-PAN-PRD, figuran actores en el PRI y PAN, por el PRD no se percibe algún posible candidato o candidata propia; por el bloque MORENA-PT-VERDE llevará MORENA la voz cantante. Identificaremos a continuación posibles contendientes por partido, en razón de su factibilidad competitiva.

- Publicidad - HP1

Partido Revolucionario Institucional: Adriana Fuentes Téllez, empresaria que contendió para el cargo en el pasado proceso electoral, ex diputada local y federal, ex secretaria general estatal de su partido, ha perdido dos elecciones pero mantiene conocimiento entre el electorado y los vínculos políticos y económicos para entrar en la contienda; Héctor Agustín Murguía Lardizábal, dos veces presidente municipal, ex senador y diputado federal por mayoría, empresario, perdió en 2016 por holgada diferencia un tercer intento de ser alcalde ante la candidatura independiente pero sigue vigente en la memoria colectiva y en el ánimo de amplios sectores populares.

Partido Acción Nacional: Daniela Soraya Álvarez Hernández, diputada federal, ex diputada local, ha contendido en otras ocasiones para diputaciones federales, se percibe muy activa con las bases de su partido, opositora tenaz en la cámara de diputados; Marisela Terrazas Muñoz, joven diputada local por representación proporcional en 2018 y por mayoría en 2021, perfil con posibilidades de mantener cohesionado a su partido; Rogelio Loya Luna, recaudador de rentas, precandidato a alcalde en 2021, diputado local en dos ocasiones, conoce el funcionamiento de la administración municipal y se muestra cercano a la ciudadanía.

Movimiento de Regeneración Nacional: María Esther Mejía Cruz, síndica municipal, diputada federal por mayoría en 2018, ha sido candidata a diputada por MC, con experiencia en trabajo territorial, con vínculos en la Cd. De México, su cargo actual le permitiría posicionarse ante la ciudadanía; Juan Carlos Loera de la Rosa, delegado en Chihuahua de los programas del bienestar del gobierno federal, contendió por la alcaldía en 2016 quedando en cuarto lugar, diputado federal en 2018, compitió por la gubernatura en 2021 perdiendo ante el PAN, con buen nivel de conocimiento y alto desempeño electoral en Juárez en 2021; Edin Cuauhtémoc Estrada Sotelo, coordinador de los diputados de MORENA en el congreso del Estado, electo diputado en 2021 por amplio margen, se percibe con trabajo constante en territorio, con amplias oportunidades de crecimiento; Cruz Pérez Cuéllar, presidente municipal en funciones, senador con licencia, ex diputado federal y local, ex dirigente estatal del PAN, contendió por la alcaldía en 2004 perdiendo ante el PRI, candidato a gobernador en 2016 por MC quedando en cuarto lugar, encabeza uno de los grupos de MORENA más fuertes del Estado.

En esta aproximación, aunque somera y no limitativa, se desprenden datos que perfilan actores con mayores ventajas que limitaciones dentro de las fuerzas políticas más importantes y que pueden contender en el próximo proceso electoral de manera competitiva por la alcaldía de Ciudad Juárez.

“El hacer justicia y derecho es más deseado por el SEÑOR que el sacrificio.”

(Proverbios 21:3)

Moisés Hernández Félix Lic. en Administración Pública y Ciencia Política con Maestría en Administración en curso. Ha sido funcionario público federal y docente en nivel media básica y medio superior. Se especializa en gobernanza educativa y políticas públicas. Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.