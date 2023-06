2 de octubre de 1968 Si se olvida

Publicidad - LB2 -

Hace varias semanas me encontraba reunido en casa de un amigo junto con otros más que compartimos la profesión y los saberes, con carne en el asador, chistorra y carne de hamburguesa; en otra parte, estaba una hielera rebosando de cervezas de varias marcas. Luego de haber comido y bebido lo suficiente para poder pensar y hablar con gusto; como en toda plática de amigos siempre se habla de todo un poco, pero si se pasa por las academias de humanidades, es difícil no ser pasional en algunos temas lo cual es completamente normal.

Siempre tocamos los temas de actualidad y problemáticas de la ciudad, de allí la plática se fue decantando hasta que llegamos a las marchas que se han hecho en tiempos recientes y de cómo el interés activo en las nuevas generaciones es cada vez menos. Entonces la plática paso al hecho del movimiento estudiantil de 1968 y de cómo lo ocurrido allí debe seguir siendo recordado. En ese momento tuve que expresar mi completo desacuerdo, pues les comentaba a mis amigos y colegas que contrario a la consigna “2 de octubre No se olvida”, yo digo “2 de octubre SI se olvida”. Por supuesto que la reacción de mis comensales fue como si los hubiera sentado en el asador.

La postura que he escuchado de varios colegas es que lo ocurrido el 2 de octubre de 1968, es un hecho que debe seguir vigente y que es un compromiso que como profesional de la historia se tiene con la sociedad. Lo que siempre he argumentado es ¿Por qué un hecho ocurrido en la Ciudad de México, debe ser un hecho nacional o que identifique a los estudiantes universitarios de aquella década con los actuales?, las respuestas en general han sido que por solidaridad, que fue un hecho trascendente en la historia del México Contemporáneo y que todo el que pasa por la universidad se debe identificar con ello.

Si revisamos en cada Estado de la República el contexto de 1968, nos vamos a encontrar con que muchas universidad actuales aún no existían o penas se estaban fundado. Un caso muy claro es la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) que fue fundada oficialmente en 1973. Además, la conmemoración del 2 de octubre correspondió a un contexto específico de la Ciudad de México con estudiantes capitalinos. Así mismo hay que poner atención a quienes y por qué han promovido esa fecha ¿Qué beneficios han obtenido de ello? ¿Realmente que protestaban esos estudiantes de 1968 en Ciudad de México?

EL 2 de octubre cada vez se va desgastando más porque no fue un movimiento ideológico, fue un hecho local. Por eso no transcendió por ideas sino por inconformidad. Un ejemplo muy claro fue en el año 2012 cuando fueron las elecciones presidenciales con el movimiento Yo Soy 132, y como so pretexto de ser “herederos del 2 de octubre” querían construir puentes ideológicos pero jamás lo lograron porque nunca hubo ideas desde 1968 hasta el 2012. Lo único que tuvieron en común fue la inconformidad política. Cada vez que me toca dar esa lección en clase, tanto en secundaria como en preparatoria, noto la apatía de los estudiantes o una reflexión somera del hecho. No es por qué el tema o la clase sea aburrido, no llama la atención porque los estudiantes no se identifican con ello debido a que no hay una idea que seguir.

Les decía a manera de broma a mis amigos –recuerden, 2 de octubre SI se olvida, y será un hecho del cual ya no se hablara en el 2030-, sí, hasta fecha de caducidad le puse. Reitero, no hubo ideas que transmitir y fue un hecho que en las últimas décadas se volvió sobrevalorado. Las generaciones actuales tienen otros intereses y el mundo es bastante diferente a 1968, 1980, los 2000 y esta nueva década del 2020.

Marduk Silva Licenciado en Historia por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Profesor en Preparatoria Lobos de la Universidad de Durango Campus Juárez y en la Escuela Preparatoria Luis Urias. Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.