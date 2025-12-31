1986: Chihuahua y el cambio político.

Publicidad - LB2 -

A propósito del muy reciente fallecimiento de Francisco Barrio Terrazas, es preciso recordar las elecciones locales de Chihuahua en 1986, donde el entonces partido hegemónico, el PRI, recuperó y retuvo a toda costa el control político total de la entidad, sin embargo, la participación de los chihuahuenses de entonces gestó cambios irreversibles de alcance nacional.

La severa crisis económica y financiera al final del sexenio de José López Portillo, así como la nacionalización de la banca mexicana en 1982, tuvo reacciones de animadversión al gobierno en parte importante del gran empresariado mexicano, en Chihuahua el sector privado comenzaría a organizarse de manera más activa y comprometida en aras de influir en las decisiones políticas.

De dueño chihuahuense fue el nacionalizado banco COMERMEX, con obvia influencia en el estado. Poderosos consorcios como Grupo Bermúdez y Grupo Chihuahua, de acuerdo a revisiones documentales, renegarían del partido oficial, el PRI, para voltear al PAN como alternativa, al menos coyuntural, de participación política.

Las elecciones locales intermedias de Chihuahua en 1983 demuestran lo anterior, donde el PAN gana ampliamente los municipios más importantes con el notorio apoyo de fuertes empresarios. En Ciudad Juárez surge el liderazgo de Francisco Barrio desde el Centro Empresarial quien resulta electo alcalde, en la capital del estado ganaría el histórico Luis H. Álvarez.

Barrio haría un buen papel como presidente municipal de Juárez, entusiasmaría a la población deseosa de nuevas opciones políticas y junto con los demás alcaldes panistas ejercería el poder desde su ámbito en una visión de seguir ganando elecciones.

Para 1986 la tendencia del PAN en Chihuahua era de crecimiento, la pauperización económica seguía como efecto de las políticas económicas del gobierno federal y aunque la operatividad gubernamental del sistema priista se incrementaba en año electoral, era muy seguro que los chihuahuenses de a pie se volcarían a dar oportunidad a que otro partido político gobernara Chihuahua.

Magnates que en su momento apoyaron al PAN en 1983, se disciplinaron en 1986 para terminar apoyando al candidato del PRI para gobernador del estado Fernando Baeza Meléndez, declarado católico y funcionario federal.

No bastaría la declarada fe de Baeza, pues la Iglesia Católica al menos en su arzobispo y obispo de la capital y de Ciudad Juárez tuvieron en campaña y después de ella una postura crítica al partido oficial y tácitamente (cuando no abiertamente) pro panista.

En Francisco Barrio el PAN tuvo en 1986 a un candidato a gobernador combativo y de impresionante arrastre popular. Así como era muy probable que ganara las elecciones, así mismo era de esperarse un fraude electoral.

En efecto, todo indica que en esa ocasión la voluntad popular de los chihuahuenses en las urnas no fue respetada y el PRI recuperaría prácticamente todos los municipios y refrendaría la gubernatura, resultados tan improbables y poco creíbles que enardecieron a la ciudadanía.

El PAN, a medida de sus posibilidades, estaba preparado para hacer frente a la determinación de la Secretaría de Gobernación federal y movilizó a multitudes de gentes, implementó la protesta social, desobediencia civil, huelgas de hambre, bloqueo de puentes internacionales, caravanas organizadas de vehículos, marcaje de billetes.

Era común escuchar el espontáneo ¡Barrio sí! ¡Baeza no! en los claxon de los autos como señal de solidaridad ciudadana en los mítines panistas de resistencia civil pacífica.

Sin duda Ciudad Juárez fue en 1986 epicentro de la lucha democrática, con miles y miles de juarenses exigiendo respeto al voto, defendiendo a Barrio, su defraudado líder y a quien querían de gobernador hartos de las imposiciones centralistas y de gobiernos corruptos e ineficientes.

La participación ciudadana en Ciudad Juárez y el resto del estado en 1986 abrió la puerta a la Democracia electoral en México pues, aunque no bastó en ese momento y lugar para defender la voluntad popular, sí modeló un esquema de oposición al sistema de partido hegemónico que luego sería replicado en otras muchas partes del país.

Seis años después Francisco Barrio accedió a la gubernatura de Chihuahua mediante un proceso electoral muy distinto en 1992. Ciudad Juárez estuvo gobernada por el PAN durante 12 años y sigue siendo esta ciudad un referente en la tendencia política nacional.

El también llamado “Verano Caliente” de 1986 es recordado como un parteaguas en la apertura democrática de México. Con Francisco Barrio como el líder que enChihuahua demostró que sí era posible, con organización y con la participación de la gente, elegir a nuestros gobernantes y defender nuestras libertades elementales.

El sistema político no se abrió en 1986, permaneció inconmovible en Chihuahua, pero la movilización ciudadana de Chihuahua en ese año sí marcó el rumbo de acción de la oposición dos años después en las elecciones federales de 1988 y sin duda influyó de manera determinante en el acceso al poder federal por el PAN en el año 2000. Incluso medidas de resistencia civil pacífica de entonces se replicaron en el conflicto post electoral de 2006 y en lo que hoy es MORENA.

“Que no nos ha dado Dios espíritu de temor, sino de fortaleza, de amor y de templanza.”

(2 Timoteo 1:7)

