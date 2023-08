Washington: próximas conversaciones sobre Ucrania en Arabia Saudita no resultarán en un acuerdo de paz

Publicidad - LB2 -

Estados Unidos (VOA) – La administración Biden dice que no espera «resultados tangibles» de las próximas conversaciones sobre el plan de paz de Ucrania organizadas por Arabia Saudita, sino más bien una discusión continua sobre la «fórmula de paz» del presidente Volodymyr Zelenskyy para poner fin al brutal conflicto con Rusia.

John Kirby, director de comunicaciones estratégicas del Consejo de Seguridad Nacional, también le dijo a la Voz de América el jueves que la administración continúa trabajando con Arabia Saudita en un proceso de eventual normalización de relaciones con Israel, y que considera que ese paso es «mejor para nuestros intereses seguridad nacional».

La siguiente entrevista ha sido editada por motivos de brevedad y claridad.

VOA: Me gustaría comenzar con las conversaciones sobre el plan de paz de Ucrania en Yeda. ¿Puede esta cumbre ser una forma efectiva de lograr que más países apoyen el plan de paz de Ucrania, especialmente países del Sur Global?

John Kirby, Consejo de Seguridad Nacional: Creo que lo que van a ver salir de Yeda es la continuación de un proceso para socializar la fórmula de paz que el presidente Zelenskyy ha presentado y encontrar formas de actualizarla, de avanzar en ella. para ayudar a obtener tracción para ello. Así que la respuesta corta a tu pregunta es sí.

Parte del objetivo aquí es exponer a más miembros de la comunidad internacional a la fórmula de paz del presidente Zelenskyy y tratar de obtener algún apoyo para que avance. Un componente clave de esto y algo que nunca debemos perder de vista es el respeto por la integridad territorial, por la soberanía. Porque toda la fórmula del presidente Zelenskyy realmente depende de esa idea, esa idea principal en la carta [de las Naciones Unidas]. Y eso es algo que todas las naciones, excepto Rusia, por supuesto, pueden firmar.

VOA: El presidente mexicano (Andrés Manuel López) Obrador ha dicho que su país solo participará si tanto Ucrania como Rusia están en las conversaciones de paz. ¿En qué momento cree la administración que se puede incluir a Rusia? ¿Qué tiene que pasar?

Kirby: Creo que es importante recordar qué es esto y qué no es. Esto no son conversaciones de paz. No se trata de negociaciones sobre el fin de la guerra. La gente no debería ver la reunión en Yeda como un foro a través del cual habrá resultados concretos y tangibles. Se trata realmente de tener una conversación continua sobre cómo puede ser esta fórmula de paz.

Cada vez que el Sr. Zelenskyy esté listo para sentarse con el Sr. (Vladimir) Putin, y eso no parece ser pronto, hemos dicho y continuaremos diciendo que las perspectivas del Sr. Zelenskyy, las perspectivas de Ucrania, tienen que ser la base. Deben respetarse plenamente a medida que se producen las negociaciones. Pero todavía no estamos allí.

Putin no ha mostrado ningún indicio de que esté dispuesto a negociar, sino todo lo contrario. Estamos viendo más ataques en las últimas 24 a 48 horas contra cargamentos de granos en el río Danubio. Está haciendo todo lo posible no solo para tratar de aferrarse al territorio que no le pertenece en el este de Ucrania, sino también para limitar la capacidad de Ucrania para exportar granos y alimentos a muchos países del mundo, incluido el Sur Global.

VOA: ¿Hay un marco de tiempo que la administración cree que sería más efectivo para encontrar una solución para una paz efectiva, justa y duradera, y existe la preocupación de que la campaña presidencial de 2024 pueda afectar el apoyo de EEUU a Ucrania?

Kirby: Es difícil poner un marco de tiempo sobre cómo será ese final. En este momento, estamos enfocados directamente en asegurarnos de que las fuerzas armadas ucranianas puedan tener éxito en su contraofensiva para que puedan recuperar aún más territorio que les pertenece a las fuerzas rusas y, con suerte, empujar a Putin a la mesa. Pero de nuevo, simplemente no estamos en ese punto en este momento.

VOA: ¿Confía en que las elecciones estadounidenses no afectarán esto?

Kirby: Esto no tiene nada que ver con la política interna y todo que ver con la soberanía y la integridad territorial de Ucrania.

VOA: (El asesor de seguridad nacional) Jake Sullivan estuvo en Yeda la semana pasada, y el presidente (Joe) Biden está presionando para la normalización diplomática entre Israel y Arabia Saudita. ¿Qué está dispuesto a proporcionar a Riad para asegurar eso?

Kirby: Estamos teniendo conversaciones en curso con nuestros socios en el Oriente Medio sobre tratar de lograr una región más cooperativa, una región más integrada. Y creemos que la normalización con Israel puede ser una parte clave de eso. Entonces, las conversaciones del Sr. Sullivan fueron una continuación de las discusiones que hemos tenido desde el comienzo de la administración.

Ciertamente nos gustaría ver la normalización entre Israel y Arabia Saudita, pero entendemos y respetamos que eso tiene que depender de esos dos países. Creemos que un Israel que está más integrado en la región es mejor para la región, francamente, es mejor para nuestros intereses de seguridad nacional.

VOA: Riad está buscando un pacto de seguridad con Washington como parte de un acuerdo de normalización con Israel. ¿Es esto algo que el presidente consideraría?

Kirby: No quiero adelantarme en las discusiones. Estas son conversaciones en curso sobre cómo lograr una mejor cooperación regional e integración regional. Y no hay un marco acordado en este momento, ningún acuerdo establecido o una negociación final sobre cómo se ve la integración regional.

VOA: Quiero regresar (a las conversaciones relacionadas con Ucrania) en Arabia Saudita. El hecho de que esté sucediendo allí y también el hecho de que esperamos ver más representantes de países del Sur Global, ¿qué le dice esto a Putin? Porque Moscú dijo que estarán observando.

Kirby: Ciertamente espero que estén observando y espero que descubran que cada vez más países alrededor del mundo se están dando cuenta de que lo que está haciendo el Sr. Putin es ilegal, sin provocación y en completa violación de la carta de la ONU. También espero que cuando estén mirando, los rusos se den cuenta de que más y más países están comenzando a ver que la decisión imprudente del Sr. Putin de retirarse de ese acuerdo de granos los está haciendo más hambrientos, está exacerbando las condiciones de hambruna existentes en muchos países y contribuyendo a la inseguridad alimentaria en lugares de todo el Sur Global.

Muchos, muchos líderes africanos se están dando cuenta de que los problemas que experimentan en el continente están directamente relacionados con lo que Putin está haciendo en Ucrania.

