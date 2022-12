VOA habla con sobrino del líder supremo de Irán

Mahmoud Moradkhani, es hijo de Badri Hosseini Khamenei, la hermana distanciada del líder supremo iraní, el ayatolá Ali Khamenei, y sobrino del líder supremo.

Estados Unidos (VOA) – El Servicio Persa de la Voz de América habló con Mahmoud Moradkhani, hijo de Badri Hosseini Khamenei, la hermana distanciada del líder supremo iraní, el ayatolá Ali Khamenei, y sobrino del líder supremo. En la entrevista, Moradkhani comentó sobre una carta abierta escrita por su madre que critica a su hermano y lo que ella llamó su «califato despótico», diciendo que espera que «los comentarios de mi madre rompan el silencio de los clérigos de la oposición».

La siguiente transcripción de los comentarios de Mahmoud Moradkhani ha sido editada para mayor claridad.

MAHMOUD MORADKHANI: «Los comentarios de mi madre se hicieron en apoyo de las protestas recientes, lo cual es un motivo para estar feliz ya que muestra que la gente se ha vuelto consciente. Antes eran conscientes, por supuesto, pero ahora parecen aún más conscientes. [Eso demuestra] que las actividades realizadas durante las últimas décadas han sido efectivas para informar a la gente. Lo más importante es que la gente ha perdido el miedo a este régimen. La represión del gobierno ya no está teniendo un impacto negativo en el movimiento y no está debilitando las protestas. Esto es un acontecimiento crucial, así que mi madre aprovechó la oportunidad. No solo por el caso de mi hermana [Farideh Moradkhani], sino porque quería demostrar que ella, al igual que mi padre, se opuso a este régimen desde el principio. Nuestra oposición no es solo contra Ali Khamenei. Nos hemos opuesto a todo el régimen desde sus inicios. Mi padre dijo desde el principio, desde los primeros meses después de la revolución de 1979, que el Akhund [mullah/clero ] no debe gobernar. Y que nos oponemos a un gobierno religioso. [Nuestra oposición] es al gobierno de la religión ya la posición de Velayat-e Faghih [Tutela del Jurista Islámico]. La posición de mi madre ha sido la misma desde el principio. Recuerdo escucharla tener estas conversaciones con su hermano al comienzo de la República Islámica, cuando llamábamos para salvar a las personas condenadas a muerte. Desafortunadamente, Ali Khamenei, al igual que el resto de ellos, como el propio Khomeini, no quiso escuchar una palabra y todavía se niega a escucharlo. Su único objetivo ha sido alcanzar los pináculos del poder y permanecer allí».

- Publicidad - HP1

Moradkhani: «Espero que [los comentarios de mi madre] tengan un impacto positivo. Tal vez aflojar las riendas. [Espero] que los líderes del régimen sientan cada vez más el peligro y se vean a sí mismos en peligro. Aquellos que guardan silencio debido a sus propios problemas, deberían hablar. Muchas personas dentro de la familia y dentro del clero, están completamente en desacuerdo con los principios del sistema Velayat-e Faqih. [Estas personas] deberían hablar y no tener miedo del futuro. Lo más importante, [su declaración] será una inspiración —espero que sea una inspiración— para la gente que está en la calle, la gente que está luchando, la gente que ha puesto su vida en sus manos, gastándola con todo lo que tiene, como un regalo en el altar de la libertad y la democracia, por la liberación de la tiranía del mal que es la República Islámica, espero que esto sea visto como un apoyo, para que la historia no refleje que la hermana de fulana guardó silencio a pesar de estar en contra. en cuenta que mi madre es ol d. Tiene alrededor de 80 años y no puede salir a la calle ni participar en mítines. Ella siente que esto es lo menos que puede hacer».

Moradkhani: «Es la primera vez que mi madre [emitió] oficialmente una carta de este tipo. Cuando [desertamos y] llegamos a Irak, en 1985, mi madre expresó su oposición [a la República Islámica] en la primera entrevista que dio. Pero después de eso, fue mi padre quien estuvo activo».

Moradkhani: «Después de la farsa que fue la elección de [Mahmoud] Ahmadinejad y la revuelta popular que siguió en 2009, y el hecho de que el propio Ali Khamenei ordenó que se disparara a la gente en las calles, la relación de mi madre [con él] fue completa e irremediablemente cortado. A pesar de que mi padre estaba en prisión y nuestra situación era mala, mi madre a veces participaba en eventos familiares cuando la invitaban. Y, naturalmente, decía lo que pensaba en esos eventos. Pero no tuvo ninguna relación con su hermano después de 2009. Y yo, personalmente, no he tenido ningún contacto con Ali Khamenei ni con otros miembros de la familia desde entonces, especialmente con los que están en el gobierno”.

Moradkhani: «El caso de mi hermana [Farideh Muradkhani] cambió un poco, porque al principio la habían sentenciado a 15 años de prisión. No sé qué pasó después, pero en una llamada telefónica que hicieron desde adentro de la prisión, me Escuché que ella misma había dicho que la sentencia de 15 años se redujo a cinco años. Y de esos cinco años, ahora se supone que debe pasar solo tres. Ahora, si este régimen es derrocado, será liberada antes. Pero si el régimen queda, desafortunadamente tendrá que estar allí durante los próximos tres años».

Moradkhani: «Pero creo y espero que este régimen perezca antes de eso, y que miles de iraníes encarcelados sean liberados».