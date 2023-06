Viaja exvicepresidente Pence a Ucrania y se reúne con Zelenskyy

Publicidad - LB2 -

Pence pidió a EEUU que entregue más ayuda militar a Ucrania y criticó a los rivales republicanos que han cuestionado la participación actual de Washington.

Estados Unidos (VOA) – El exvicepresidente Mike Pence realizó una visita sorpresa a Ucrania el jueves, se reunió con el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy y recorrió el país devastado por la guerra mientras lucha contra la agresión rusa.

Pence, quien este mes lanzó su campaña por la nominación republicana a la presidencia, ha criticado profundamente la invasión de Ucrania por parte del presidente ruso, Vladimir Putin.

Pidió a EEUU que entregue más ayuda militar al país y criticó a los rivales republicanos que han cuestionado la participación actual de Washington, diciendo que no hay lugar en el partido para los «apologistas de Putin» y rechazando a aquellos que quieren que EEUU tome en un papel más limitado en el escenario mundial.

Pence pasó aproximadamente 12 horas en el país el jueves, según un asesor, con paradas en Moshchun, Bucha e Irpin, según NBC News, que viajó con él.

“Estoy aquí porque es importante que el pueblo estadounidense comprenda el progreso que hemos logrado y cómo el apoyo al ejército ucraniano ha sido de nuestro interés nacional”, dijo a NBC News.

“Realmente creo que ahora, más que nunca, necesitamos líderes en nuestro país que articulen la importancia del liderazgo estadounidense en el mundo”.

Además de su reunión con Zelenskyy, Pence recibió múltiples sesiones informativas, incluida una de funcionarios ucranianos sobre la situación actual de seguridad del país y otra sobre denuncias de violaciones de derechos humanos por parte de rusos acusados de secuestrar niños ucranianos en un intento por debilitar la determinación ucraniana, dijo el asesor.

Pence también participó en una ceremonia de conmemoración para honrar a los ucranianos asesinados durante la defensa de Moshchun durante la ofensiva de Rusia y visitó el puente Romanov destruido, donde se le informó sobre los esfuerzos de evacuación de civiles.

Pence visitó la Iglesia de San Andrés y Pyervozvannoho All Saints en Bucha, el sitio de un entierro masivo civil, y depositó flores en el Muro del Recuerdo de los Caídos por Ucrania en la Catedral de San Miguel en Kiev.

El viaje fue el segundo de Pence a la región. En marzo de 2022, realizó una visita no anunciada a la frontera de Ucrania con Polonia, donde cruzó a Ucrania y ayudó a entregar ayuda a la avalancha de refugiados que escapaban de la invasión inicial de la guerra.

Ambos viajes fueron organizados por Samaritan’s Purse, una organización cristiana internacional de ayuda humanitaria.

Los rivales republicanos de Pence han estado mucho menos ansiosos por impulsar una mayor participación de Estados Unidos en Ucrania, lo que refleja un mayor escepticismo dentro del partido.

Una encuesta de febrero de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research encontró que solo alrededor de una cuarta parte de los estadounidenses (26 %) cree que EEUU debería tener un papel importante en el conflicto, frente al 40 % en marzo de 2022.

