Toma el control veterano político de la maltrecha economía de Sri Lanka

El ex primer ministro de Sri Lanka, Ranil Wickremesinghe, prestó juramento como presidente del país y prometió formar un gobierno de todos los partidos para asegurar un rescate multimillonario del Fondo Monetario Internacional.

Estados Unidos (VOA) – La victoria y toma de posesión de Ranil Wickremesinghe siguió a la renuncia del presidente Gotobaya Rajapaksa, quien huyó a Singapur después de que cientos de miles de habitantes de Sri Lanka marcharon por la capital el 9 de julio, invadieron el palacio presidencial, hicieron un picnic en el césped e incluso nadaron en la piscina del presidente.

Sin embargo, Wickremesinghe también es impopular entre muchos de los manifestantes debido a sus estrechos vínculos con los Rajapaskas. Se desempeñó como primer ministro bajo Gotabaya y, a pesar de las promesas de que formaría un gobierno de todos los partidos, la mayoría de sus nombramientos en el nuevo gabinete han sido elegidos entre las filas de los leales a Rajapaksa.

La familia Rajapaksa gobernó durante 17 años y es ampliamente culpada por la bancarrota de este país, con deudas por un total de 51.000 millones de dólares y reservas de divisas de solo 1.700 millones de dólares. El banco central dice que necesita 7.000 millones de dólares para cubrir obligaciones de deuda y para sostener a Sri Lanka por el resto de este año.

Ganeshan Wignarjara, miembro principal del Instituto de Estudios del Sur de Asia de la Universidad Nacional de Singapur, dijo que la crisis se había pronosticado hace al menos cuatro años, pero los Rajapaksas no querían escuchar y los acercamientos iniciales al FMI en abril habían llegado mucho. demasiado tarde.

“La economía de Sri Lanka corre el riesgo de colapsar después de que dejó de pagar su deuda. El crecimiento es de -4 % a -6 % en 2022 y la inflación está entre 50 % y 70 % este año y hay tres cuartos de millón de pobres que se han creado a través de esta crisis.

“Así que es una situación terrible en Sri Lanka”, dijo, y agregó que Wickremesinghe necesita tiempo para poner en orden las finanzas de su país.

Se espera que los funcionarios de Colombo se reúnan con el FMI en agosto y se espera que las negociaciones incluyan a los tres principales prestamistas de Sri Lanka: Japón, el Banco Asiático de Desarrollo y China.

En la reciente reunión de funcionarios financieros del G-20 en Indonesia, la secretaria del Tesoro de EEUU, Janet Yellen, instó a China a ayudar a reestructurar la deuda de Sri Lanka y dijo a los periodistas: “Sri Lanka claramente no puede pagar esa deuda”.

“Y espero que China esté dispuesta a trabajar con Sri Lanka para reestructurar la deuda; probablemente sea de interés tanto para China como para Sri Lanka”, dijo.

Wignaraja también dijo que China debe desempeñar un papel positivo en la resolución de la crisis, pero agregó que el temor a una trampa de la deuda china había sido exagerado ya que Beijing posee solo el 14 % de la deuda total de Sri Lanka.

“China le dio a Sri Lanka 13.200 millones desde 2006 para proyectos de infraestructura. Estos proyectos han tenido resultados mixtos: algunos buenos proyectos, algunos malos proyectos.

“La carga total de la deuda es algo así como 7.600 millones de dólares. Sugiere una deuda creciente con China, pero no indica que Sri Lanka todavía esté en una trampa de deuda china”, dijo.

Cualquier acuerdo con el FMI podría tardar meses y los habitantes de Sri Lanka aún deben lidiar con la hiperinflación, la escasez aguda de alimentos y combustible y los apagones. Las escuelas permanecen cerradas y muchas personas trabajan desde casa.

La escasez de medicamentos llevó a los médicos a advertir que la gente moriría, particularmente en las zonas rurales remotas, donde la distribución de artículos esenciales, incluido el arroz, se detuvo debido a que el país se quedó sin combustible.

Los manifestantes y los políticos de todos los partidos políticos también exigen una investigación independiente sobre la familia Rajapaksa, su riqueza y las denuncias de corrupción.

Los investigadores de Sri Lanka afirmaron anteriormente que se habían transferido más de 2.000 millones de dólares a cuentas bancarias en Dubai, en poder de personas cercanas a Mahinda Rajapaksa, hermano de Gotabaya, cuando se desempeñó como presidente, hace más de siete años. Mahinda desestimó esas afirmaciones como «tonterías».

El número de manifestantes ha disminuido desde que Rajapaksa huyó del país, pero el resentimiento hacia el gobierno sigue siendo alto, con muchos manifestantes profundamente escépticos e intentando mantener su campamento fuera del complejo presidencial. Sin embargo, el ejército y la policía comenzaron a desmantelar por la fuerza el campamento el viernes por la mañana, lo que provocó enfrentamientos y arrestos.

“Nuestro gobierno, el gobierno de Sri Lanka, está matando a personas inocentes en las zonas rurales de este país. No tienen nada para comer”, dijo Keith Gibson, músico y líder de la protesta.

“Solo están bebiendo agua, y este regimiento corrupto, está matando a la gente y no está liderando, y no tiene una solución para el país, ya sabes, y la gente está sufriendo”, dijo.

Sus sentimientos fueron compartidos por Sulaimaan Saim, un estudiante de medicina que recientemente regresó de sus estudios en Bielorrusia. Dijo que las personas que alguna vez condujeron vehículos de lujo ahora viajan en tuk-tuks (moto-taxis), y las personas que alguna vez viajaron en tuk-tuks ahora se ven obligadas a caminar.

“El gobierno ha estado jugando demasiado. Han estado jugando con nuestro dinero. Han estado tomando el dinero de la gente. Básicamente lo han estado robando”, dijo.

“Ahora estamos en cero, nada, completamente nada, no tenemos nada, nuestro país está realmente arruinado. No tenemos combustible, no tenemos comida, no tenemos gasolina. No tenemos medicina. La gente se está muriendo. Esperar en las colas por combustible durante cuatro o cinco días es realmente malo”, dijo.