Texas experimenta aumento notable en cruces de migrantes irregulares

En un solo día han llegado a la frontera mexicana con Texas, en Eagle Pass, hasta 9.000 migrantes, según medios locales. La Patrulla Fronteriza de EEUU dijo que suspendió momentáneamente los cruces.

Estados Unidos (VOA) – Las autoridades de inmigración estadounidenses informaron el jueves de un aumento significativo en los cruces fronterizos no autorizados en la frontera entre Estados Unidos y México, particularmente en áreas como Eagle Pass, Texas, donde el alcalde emitió un estado de emergencia.

Los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) detuvieron a unos 9.000 inmigrantes a lo largo de toda la frontera en un período de 24 horas, según informes de los medios del miércoles. La Voz de América pidió a la Patrulla Fronteriza que confirmara el número de detenciones, pero un funcionario, que habló en segundo plano, dijo que estaban esperando publicar las cifras mensuales de encuentros con migrantes.

El notable aumento en la llegada de inmigrantes a Eagle Pass agotó los recursos locales y abrumó las instalaciones ya abarrotadas.

El miércoles por la noche, entre 500 y 800 inmigrantes, en su mayoría de Venezuela, esperaban ser procesados por funcionarios de la Patrulla Fronteriza bajo el Puente Internacional Eagle Pass-Piedras Negras, uno de los dos puentes en Eagle Pass.

Un funcionario le dijo a la VOA hablando de antecedentes (un método utilizado a menudo por funcionarios estadounidenses para compartir información con periodistas sin ser identificado) que CBP suspendió los cruces en Eagle Pass para ayudar con la afluencia de migrantes en los últimos días.

“Pero anticipamos reabrirlo una vez que ellos [los oficiales fronterizos] terminen de tratar con ellos [los inmigrantes] hoy”, dijo el funcionario por teléfono, y agregó que el tráfico se estaba desviando a otro puente en la misma zona.

“Hay veces que tenemos que cerrar los puertos. Simplemente desviamos el tráfico a otros puertos de entrada”, dijo el portavoz.

Después del aumento del número de cruces no autorizados, el alcalde de Eagle Pass, Rolando Salinas Jr., firmó una declaración de emergencia. En los últimos años, la región se ha acostumbrado a regular la migración, ya que se convirtió en un punto muy utilizado para que los recién llegados crucen a Estados Unidos.

“La declaración de emergencia nos otorga la capacidad de solicitar recursos financieros para brindar servicios adicionales causados por la afluencia de inmigrantes indocumentados”, escribió Salinas en la declaración de emergencia del miércoles.

En respuesta al aumento de los encuentros, el portavoz de la CBP dijo que los funcionarios esperan ver más fluctuaciones, sabiendo que los contrabandistas seguirán utilizando información errónea para aprovecharse de personas vulnerables.

Las autoridades estadounidenses no pudieron proporcionar una razón específica para el reciente aumento de los cruces. Sin embargo, dijeron que generalmente es una combinación de información errónea difundida por contrabandistas, dificultades económicas en los países de origen de los migrantes y migrantes que huyen de regímenes autoritarios.

El oficial de CBP dijo a la VOA que a menudo las personas pagan a un contrabandista pero terminan viajando en grupos y llegan todos a la vez a una parte específica de la frontera.

“Lo más importante que queremos que la gente sepa es que, ‘Mira, si vienes a la frontera y no usas la aplicación CBP One, y no aprovechas esas vías legales que la administración ha establecido, se presumirá que no eres elegible para asilo’”, dijo el funcionario.

El funcionario de CBP también dijo que la frontera continúa cerrada a la migración irregular y que sin una base legal para permanecer en el país, los migrantes serán procesados para su expulsión y enfrentarán consecuencias que incluyen “una prohibición mínima de cinco años de reingreso, pérdida de elegibilidad para acceder a vías legales y enjuiciamiento a los reincidentes”.

En mayo, justo antes de que expirara la restricción de la era COVID conocida como Título 42, los funcionarios fronterizos se encontraron con más de 8.000 personas por día a lo largo de toda la frontera. Después del fin del Título 42, estas cifras disminuyeron significativamente, con encuentros diarios con un promedio de 3.500 cruces ilegales.

Incrementar la vigilancia fronteriza

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) anunció el miércoles planes para aumentar la vigilancia en la frontera con México, incluido personal militar adicional, además de los 2.500 efectivos de la Guardia Nacional estatal, para apoyar a los oficiales fronterizos en el terreno.

El funcionario de CBP que habló con la VOA dijo que el personal militar realiza labores que no implican contacto con migrantes, como mirar cámaras de vigilancia y otras tareas colaterales.

Las autoridades de inmigración no han publicado las cifras de encuentros de migrantes en agosto en la frontera con México, pero los últimos datos disponibles mostraron que alrededor de 183.000 migrantes fueron detenidos en julio. Al mismo tiempo, en 2022, esa cifra era 200.162.

“Para que los agentes y los coordinadores de procesamiento puedan concentrarse plenamente en la situación que tienen que afrontar, tenemos un plan y lo estamos ejecutando. Seguimos atentos a las fluctuaciones”, afirmó el funcionario.

