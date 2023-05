Se prepara Gran Bretaña para coronación de Carlos III

Publicidad - LB2 -

La ceremonia tendrá lugar en la Abadía de Westminster de Londres, donde se celebró el funeral de la madre de Carlos, la reina Isabel II, en septiembre tras su muerte a la edad de 96 años.

Londres (VOA) – Gran Bretaña se prepara para la coronación del rey Carlos III, que tendrá lugar el sábado. Decenas de líderes mundiales y jefes de Estado han sido invitados al evento histórico, y se espera que millones lo vean por televisión.

Justin Welby, el arzobispo de Canterbury, dirigirá el servicio de coronación de dos horas. En una ruptura con siglos de tradición, pedirá a los asistentes al servicio y a los millones que lo ven por televisión que prometan en voz alta su lealtad al Rey Carlos, con las siguientes palabras: “Juro que prestaré verdadera lealtad a Su Majestad, y a sus herederos y sucesores conforme a la ley. Así que ayúdame Dios”.

Por primera vez, el servicio también incluirá mujeres obispos y líderes de otras religiones.

Pompa británica

Será un evento lleno de extraordinaria pompa y esplendor. Se espera que cientos de miles de personas formen la ruta desde el Palacio de Buckingham hasta la Abadía de Westminster. Charles y su esposa, la reina consorte Camilla, viajarán a la ceremonia en el autobús estatal Diamond Jubilee.

Charles se sentará en la silla de coronación, que se ha utilizado en la coronación de los monarcas británicos durante más de 700 años. Encierra la Piedra de Scone, una antigua roca ceremonial capturada por el rey Eduardo I de los escoceses en 1296. El rey será ungido con aceite sagrado traído de Jerusalén. La cruz procesional incluye fragmentos que se dice que son de la Vera Cruz en la que Jesús fue crucificado, entregada por el Papa Francisco.

Cada detalle de la ceremonia tiene un significado histórico y religioso, dijo a la VOA el comentarista real Richard Fitzwilliams.

“La coronación se remonta a más de 1.000 años, desde el año 973 d.C., cuando el rey Edgar fue coronado en [la ciudad de] Bath. La primera coronación en la Abadía de Westminster que sabemos que ocurrió fue la de Guillermo el Conquistador en 1066. Y el ritual real ha cambiado poco a lo largo de los siglos”, dijo Fitzwilliams.

Los asistentes toman fotografías del holograma de la Reina Isabel II de Gran Bretaña proyectado en el Gold State Coach durante el Concurso del Jubileo de Platino en las afueras del Palacio de Buckingham en Londres, el 5 de junio de 2022, en el último de los cuatro días de celebraciones para conmemorar el Platino.

Después del servicio, Charles y Camilla regresarán al Palacio de Buckingham en el carruaje estatal Gold, que se construyó en 1762 y se ha utilizado en todas las coronaciones desde 1831. Será tirado por ocho caballos grises.

Fiestas callejeras

Carlos se convirtió oficialmente en rey después de la muerte de su madre, la reina Isabel II, el 8 de septiembre de 2022. La coronación también es una oportunidad para que el público británico celebre a su nuevo monarca. Se planean fiestas callejeras comunitarias en todo el país, aunque el clima lluvioso, otra tradición británica, amenaza con empañar las festividades.

Se hará eco de la coronación de Isabel hace 70 años, pero habrá diferencias importantes.

“También tenías una reina de 25 años. Quiero decir aquí, y este es un problema con el rey Carlos y la reina Camila, y esa es su edad”, dijo Fitzwilliams.

Desafíos

Ese no es el único desafío para el rey de 74 años. Una encuesta reciente mostró que el 58 % del público apoya a la monarquía, pero entre los jóvenes de 18 a 24 años, el nivel de apoyo es solo del 32 %.

“Creo que se da cuenta de los desafíos que tiene por delante en lo que respecta a la monarquía: es muy importante que haya alguna forma de aceptación de los vínculos de la monarquía con el comercio de esclavos en los últimos años. Sus credenciales ambientales son impecables, quiero decir, eso atrae mucho, mucho a una base más joven”, dijo Fitzwilliams.

Las consecuencias de la separación del príncipe Harry y Meghan de la familia real en medio de acusaciones de racismo, negadas por el palacio, continúan eclipsando a la monarquía. Harry debe asistir solo a la coronación y no participará en el servicio.

El hermano de Charles, el príncipe Andrew, ha sido efectivamente desterrado después de resolver un caso de agresión sexual. Algunos ven peligros por delante para la monarquía.

“La gran amenaza para el futuro de la Casa de Windsor no son las turbas asaltando la puerta. No es revolución. Se está volviendo irrelevante. La reina siempre solía decir: ‘Tenemos que ser vistos para creernos’. Tienen que desempeñar un papel en la vida nacional”, dijo a The Associated Press Robert Hardman, autor de Queen of Our Times: The Life of Elizabeth II.

La familia real espera que la coronación brinde una oportunidad para la celebración pública y la renovación de la propia monarquía.

También marcará un nuevo capítulo con nuevos desafíos que Charles, a la cabeza, tendrá que afrontar para mantener la relevancia de la familia real en el siglo XXI.

