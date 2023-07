Ron DeSantis sufre accidente automovilístico, resulta ileso

Publicidad - LB2 -

Estados Unidos (VOA) – El gobernador de Florida, Ron DeSantis, sufrió un accidente automovilístico el martes mientras viajaba a eventos de su campaña presidencial en Tennessee, pero no resultó herido.

El tránsito se frenó y cuatro automóviles de la caravana chocaron, informó la policía de Chattanooga, Tennessee, a la emisora WTVC-TV. Un miembro del personal sufrió heridas leves, indicó la policía.

DeSantis “y su equipo no están lesionados”, dijo el secretario de prensa de la campaña, Bryan Griffin a The Associated Press.

Representantes de la campaña no respondieron a preguntas sobre quién conducía el automóvil de DeSantis ni dieron más detalles del accidente. DeSantis continuó hacia su evento, dijo el portavoz Andrew Romeo. Un vocero de la gobernación de Florida remitió toda pregunta a la campaña.

DeSantis tenía programado realizar eventos en todo el centro y este de Tennessee, donde recientemente ha centrado sus esfuerzos de campaña. Hace unos días, pronunció un discurso ante más de 1.800 asistentes a una cena republicana en Nashville.

El gobernador de Florida, que va rezagado en las encuestas con respecto al expresidente Donald Trump en la contienda interna republicana, tenía programado asistir a un evento de recaudación de impuestos en una vivienda privada en Chattanooga el martes. Para asistir al evento, los patrocinadores debían pagar 10.000 dólares por pareja, los copatrocinadores 5.000 y otros 2.000, reportó el Chattanooga Times Free Press.

DeSantis también tenía eventos el martes en Knoxville y Franklin.

El gobernador republicano ha estado asistiendo a gran cantidad de eventos de recaudación fondos, en momentos en que su campaña se ve bajo presión financiera. Estuvo en Utah el fin de semana y en Nueva York la semana pasada, en un evento en los Hamptons.

Apenas dos meses después de anunciar su candidatura, DeSantis tuvo que reducir personal y ha enfrentado cuestionamientos sobre sus abultados gastos, su estrategia mediática y aparente disposición a criticar a todos sus rivales menos a Trump, el único aspirante que deberá derrotar para alcanzar la candidatura presidencial republicana.

“La campaña de DeSantis está recalibrando y es obvio que tiene que hacerlo”, expresó Terry Sullivan, estratega republicano que fue jefe de la campaña de Marco Rubio en 2016. “Pero al final, la campaña de DeSantis está mejor posicionada que cualquier otra frente a la de Donald Trump”.

