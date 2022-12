Renominación de Biden como candidato demócrata podría no ser algo seguro

El presidente de Estados Unidos es ya el mandatario estadounidense de mayor edad y tendría 86 años si terminara un segundo mandato. Biden ha dicho que evaluará con su familia y equipo si es factible aspirar a la reelección.

El presidente Joe Biden, que actualmente está de vacaciones en las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, ha dicho que se tomaría un tiempo durante esta pausa para discutir con los miembros de la familia si debería buscar la reelección en 2024.

Funcionarios de la Casa Blanca y del Partido Demócrata dicen que es casi seguro que Biden volverá a postularse. Pero, ¿asegurará la nominación de su partido?.

Un lugar ideal para explorar esa pregunta es el condado de Prince George, Maryland, donde Biden recibió el 89 % de apoyo, su porcentaje más alto en las elecciones generales de 2020.

Solo alrededor de una cuarta parte de los 400.000 votantes elegibles en el condado de Prince George generalmente votan en las elecciones importantes. Independientemente de la participación, el resultado es predecible en las elecciones generales para cargos en todo el condado: los demócratas tienen casi asegurada la victoria en el área de mayoría afroamericana más grande de los Estados Unidos.

El ejecutivo del condado, los 11 miembros del consejo, el sheriff, el secretario de la corte y las casi dos docenas de legisladores del condado que ocupan cargos en la asamblea general del estado son todos demócratas.

«No hay ningún republicano en el que pueda pensar que realmente sea viable, que pueda ganar dentro del condado de Prince George», dijo el presidente del Comité Central Demócrata del condado, Kent Roberson.

El vicepresidente del Comité Central Republicano en el condado de Prince George está de acuerdo.

«No en mi vida. Tengo 70 años en este momento. Por lo tanto, Maryland se ha vuelto más demócrata, ciertamente el condado, a lo largo de los años que he estado aquí», dijo Jim Wass a la Voz de América.

Eso no significa que los republicanos en el condado deban renunciar a emitir su voto en las elecciones generales, dijo Wass.

«Una de estas veces, va a importar».

Una cuestión de edad

Lo que importa para muchos votantes de ambos partidos es que Biden, que ya es el presidente estadounidense de mayor edad, tendría 86 años si terminara un segundo mandato. Pero en este condado, donde encabezó las encuestas en 2016, ¿podría vencer a todos los retadores de las elecciones primarias en 2024?

«No creo que tenga un apoyo total ciego», dijo Roberson a la VOA. «Y uno, si miramos los [bajos] índices de aprobación, no creo que sean solo todos los republicanos los que se sienten de esa manera, sino también los demócratas. E independientemente de cómo me sienta acerca del presidente y cómo está teniendo éxito, creo que también somos conscientes de que a las personas les preocupa que él no sea el que continúe en el cargo por otros cuatro años».

Biden, según Roberson, hizo su parte al llevar al país «a través de una etapa de transición del presidente [Donald] Trump a donde estamos ahora».

Al igual que en otros distritos fuertemente demócratas en todo el país, los demócratas del condado de Prince George no son monolíticos. Los demócratas usan individualmente diferentes etiquetas: progresista, moderado, liberal o conservador. En 2016, se unieron para que Biden le negara a Trump un segundo mandato.

«Todos hemos podido tomar todas nuestras diferencias y trabajar juntos. Pero también verá dónde algunas de esas personas piensan que el liderazgo es necesario para avanzar en un candidato diferente. Y entonces, eso también influye en cómo se sienten las personas si el presidente Biden debe continuar en el cargo o no», dijo Roberson.

Muchos posibles contendientes

Los presidentes en ejercicio que buscan un segundo mandato rara vez enfrentan serios desafíos dentro del partido, pero la edad de Biden podría dejar de lado los precedentes.

Cuando se le pidió que evaluara a los aspirantes presidenciales demócratas, el republicano Wass dijo que Gavin Newsom, el gobernador de California de 55 años, tal vez podría atraer a los demócratas de Prince George más que a Biden.

«Alguien como Gavin Newsom podría encajar en la mentalidad de los demócratas de Prince George», dijo.

Tan recientemente como en noviembre, Newsom ha rechazado las especulaciones de que desafiaría a Biden.

«No solo venció a Trump una vez, creo que puede vencerlo nuevamente», dijo Newsom a Politico en una entrevista. «Espero que corra. Lo apoyaré con entusiasmo».

Si Biden no se postula para la reelección o se ve obligado a salir de la contienda por un problema de salud, Newsom es visto como un candidato líder, junto con la vicepresidenta Kamala Harris, de 58 años; el senador Bernie Sanders, de 81 años; y el secretario de Transporte Pete Buttigieg, de 40 años relativamente jóvenes. Los tres fueron contendientes en las primarias demócratas de 2020.

Wass recuerda 1992 cuando un oscuro gobernador de Arkansas llamado Bill Clinton decidió postularse para la nominación presidencial del Partido Demócrata, a pesar de que los expertos políticos predecían que el gobernador de Nueva York, Mario Cuomo, vencería al republicano George H.W. Bush. La campaña de Cuomo colapsó antes de comenzar, y Clinton derrotó a Bush en las elecciones generales.

«Gavin Newsom debe postularse o está desperdiciando esa oportunidad», dijo Wass, y agregó que por la misma razón, el ex vicepresidente Mike Pence y el ex secretario de Estado Mike Pompeo deberían ingresar a las primarias republicanas en 2024.

«Incluso con el ex presidente Trump pareciendo encerrar gran parte del dinero y la atención en este momento, estos tipos deben postularse», dijo Wass.

Otros posibles rivales primarios de Trump incluyen al gobernador de Florida Ron DeSantis, el gobernador de Virginia Glenn Youngkin, la gobernadora de Dakota del Sur Kristi Noem, la ex gobernadora de Carolina del Sur Nikki Haley, el senador de Carolina del Sur Tim Scott y la representante de Wyoming Liz Cheney (quien fue derrotada para la reelección este año y es hija del ex vicepresidente Dick Cheney).

También se mencionan entre los republicanos moderados al gobernador de New Hampshire, Chris Sununu, y al gobernador de Maryland, Larry Hogan.

El único presidente electo en la historia de Estados Unidos al que se le negó la nominación de su partido para un segundo mandato fue el demócrata Franklin Pierce en 1856. Pero la preocupación entonces eran las políticas del presidente, no su edad.

Pierce favoreció la esclavitud mientras el país se dirigía hacia una guerra civil por el tema. Su partido decidió nominar a James Buchanan, un ex secretario de Estado que había servido como embajador de Pierce en el Reino Unido y, por lo tanto, no había estado involucrado en el polémico debate sobre la esclavitud.

Buchanan, que no era amigo de los abolicionistas, superó a dos contendientes en las elecciones generales de los partidos Whig y Republicano, a pesar de no hacer campaña activamente, capturando todos los estados esclavistas excepto Maryland.

Los historiadores generalmente consideran a Pierce y Buchanan entre los peores presidentes de Estados Unidos.