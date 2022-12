Rechaza gobierno qatarí vinculación con el escándalo “Qatargate”

En momentos en que el planeta posa sus ojos en Qatar debido a la celebración del Mundial de Fútbol, un torneo no exento de polémica, un escándalo de corrupción que ha sacudido los cimientos de la UE apunta, nuevamente, a Doha.

Estados Unidos (VOA) – El asesor del vice primer Ministro de Qatar y vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores, Majed Al Ansari, negó durante una entrevista con la Voz de América que el gobierno qatarí esté vinculado con el escándalo de corrupción que ha remecido al Parlamento Europeo conocido como “Qatargate” y rechazó la cifra de muertos en la construcción de los estadios para el Mundial de fútbol, a la que aluden las organizaciones internacionales.

El escándalo europeo surgió tras el arresto esta semana de la eurodiputada griega Eva Kaili por acusaciones de corrupción en una trama en la que presuntamente estaría involucrado el gobierno de Qatar y otras instituciones públicas de ese país con el supuesto bjetivo de ampliar su influencia en las administraciones europeas.

En una entrevista con la VOA, Al Ansari explicó que “la información que tenemos hasta ahora viene de los medios” y denunció “esas campañas y su falsa información sobre Qatar”.

“Los fiscales oficiales no mencionaron el nombre de Qatar y sin embargo se publicó el lunes. Esos reportes de que Qatar puede estar involucrada vienen de la prensa”, reafirmó.

El funcionario qatarí insistió en que su país “siempre ha basado sus relaciones diplomáticas en métodos institucionales y nos hemos esforzado también en dar una imagen de Qatar transparente y abierta, y de que hoy somos un socio internacional de confianza en el mundo”.

¿Qué ha dicho Europa?

Las acusaciones de corrupción que apuntan supuestamente a Qatar han conducido al registro de 16 domicilios particulares y a la confiscación de 600.000 euros, equivalentes a 638.000 dólares, como parte de la operación que incluyó el arresto de cuatro eurodiputados y las respectivas acusaciones por supuesta “participación en una organización criminal, lavado de dinero y corrupción”.

Lo que se sabe hasta ahora es que las autoridades belgas, donde están las principales instituciones de la Unión Europea, están investigando las acusaciones de que Qatar, sede de la Copa Mundial de fútbol, presuntamente dio dinero en efectivo y otros obsequios a funcionarios del Parlamento Europeo para influir en la toma de decisiones.

Funcionarios de alto rango en Europa, como la canciller alemana Annalena Baerbock, admiten que “la credibilidad de Europa está en juego”. Su homólogo irlandés, Simon Coveney, dijo que es una noticia “perjudicial”.

“Este es un escándalo a través del cual necesitamos exponer la verdad para que podamos asegurarnos de que no vuelva a suceder”, dijo recientemente Coveney.

El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, catalogó de “muy preocupantes” las acusaciones. Mientras que la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen afirmó: “Las acusaciones son de suma preocupación” y “muy graves”.

El investigador de política internacional Florentino Portero, de la Fundación Civismo y ex profesor de historia en la Universidad Francisco de Vitoria, en España, explicó esta semana a la VOA que es un hecho sin precedentes: “No sabemos si antes un eurodiputado había sido comprado o no, pero es la primera vez que esto se hace público”.

Muertes de trabajadores extranjeros

La VOA preguntó al funcionario qatarí sobre la discrepancia que existe en la cifra de muertes de trabajadores migrantes que participaron en la construcción de las instalaciones para el Mundial que se han barajado entre las organizaciones de derechos humanos antes y durante la competencia. El gobierno qatarí ha admitido la muerte de 400 a 500 trabajadores migrantes entre 2014 y 2020, mientras que Amnistía Internacional afirma que la cifra es superior.

“Los números que hemos informado son de tres muertes durante la construcción de los estadios y 37 no laborales relacionadas”, dijo al-Ansari. “Otros números pueden reflejar el total de muertes de trabajadores en el país en el período de 2014 a 2020”.

“Hay que recordar que este es un país donde tenemos un gran número de trabajadores que superan el millón en diferentes capacidades y ocupaciones. Algunos son más jóvenes y otros más viejos. Así que cuando reportamos estas estadísticas tenemos que ponerlas bajo la luz correcta: tres en los trabajos de construcción de los estadios y 37 no relacionadas con el trabajo”.

En ese sentido, dijo que “ninguna lesión o muerte que haya sucedido es aceptable” y que siempre hay una investigación inmediata en cada caso. “Hacemos todo lo posible para corregir esa situación con nuestro fondo de compensaciones y me gustaría que todos los trabajadores sean compensados”.

“Qatar ha pagado más de 350 millones de dólares por trabajadores lesionaos o muertos. Yo creo que eso refleja el compromiso de nuestro país … y creo que el fondo de compensaciones está funcionando de una manera muy positiva y hemos recibido elogios de organizaciones internacionales”, aseguró al responder sobre los cuestionamientos de la Voz de América durante su documental «Causa de Muerte», en el que revela los testimonios de varias familias de trabajadores migrantes que murieron en Qatar, y quienes reclaman al gobierno de ese país «justicia, verdad y reparación» por la muerte de sus seres queridos. Según las familias de los migrantes que perecieron, ellos murieron en virtud de las condiciones laborales en las que trabajaban.

No obstante, el funcionario señaló que también hay que asegurarse de que ese tipo de lesiones no sucedan y aseguró que Qatar abrió las investigaciones necesarias para asegurar que no se hizo nada incorrecto que pudiera causar muertes.

Libertades y apertura

Qatar es el primer país árabe donde se celebra una Copa del Mundo. La VOA consultó al portavoz de Cancillería qatarí sobre algunos de los aspectos que opacaron parcialmente la cita futbolística mundial, como las restricciones a los símbolos de apoyo a la comunidad LGBT y la supuesta baja asistencia a muchos partidos, donde la evidencia de asientos vacíos contrastó con las cifras de la FIFA y de las propias autoridades de Qatar.

Al-Ansari aseguró a la VOA que su país respetó todas las sensibilidades de los asistentes a la fiesta más grande del fútbol y expresó orgullo por la celebración del Mundial en Qatar, donde dijo que el intercambio cultural durante el evento fue “un respiro entre la polarización y las crisis que está enfrentando el mundo de hoy”.

“Puedo hablar como ciudadano qatarí de lo orgulloso que estamos de haber recibido a todas esas personas … de intercambiar con ellos y ofrecer nuestra hospitalidad … y nuestra cultura. Y también conocer todas esas culturas internacionales y tener la oportunidad de comprender mejor al mundo”.

Al-Ansari resaltó que la seguridad fue una prioridad en las actividades del Mundial y se trató por todos los medios de impedir choques entre fanáticos dentro y fuera de los estadios.

“A veces estas medidas de seguridad eran mayores”, según los partidos, “pero se pudo observar que las personas con diferentes brazaletes y otros motivos pudieron entrar a la mayoría de los juegos, especialmente los de LGBT”.

El funcionario qatarí argumentó que “las sociedades musulmanas tienen sus valores morales colectivos que gobiernan la vida diaria … por eso pedimos desde el primer día a todos lo que venían que respetaran nuestra cultura, porque también tenemos una población local que tiene sus creencias y sus valores”.

“Y tenemos que decir que la trayectoria de la civilización no debe ser percibida solo como la trayectoria occidental de la modernización. La modernización ocurre en toda sociedad desde su propia base con la distribución cultural de diferentes ideas y asuntos. El problema a veces que algunos quieren impulsar la agenda de la liberalización de la forma que ha sucedido en ciertos países de Occidente, y esa no es la situación en el resto del mundo”.

El portavoz señaló que Qatar ha avanzado en pocos años “de ser una sociedad tradicionalmente tribal a una sociedad cosmopolita abierta. Los 2,9 millones de habitantes en Qatar son en su mayoría extranjeros de cientos de países de todo el mundo. Por eso es que Qatar ha estado siempre abierto y cosmopolita en ese sentido”.

“Qatar ha sido excepcional en la región por su apertura a la entrada de organizaciones internacionales de derechos humanos y otras ONG” y aunque sus reportes no han sido siembre halagadores para el país, “tratamos de ser transparentes y abiertos a ese tipo de investigaciones”.

Previo al mundial, un equipo de la VOA conversó en Qatar con académicos, extranjeros y representantes de organizaciones internacionales. El jefe de la oficina de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en Qatar, Max Tunon, dijo a la VOA a mediados de noviembre que “rara vez” el organismo para el que trabaja ve cambios drásticos en poco tiempo como los conseguidos en esta nación tras las reformas de 2020.

“Pero aún tenemos nuestra propia identidad social, nacional y cultural, y queremos que el mundo la vea”, dijo Al-Ansari. “Queremos ganarnos el respeto así como nosotros hemos hecho el esfuerzo para respetar, absorber y comprender la cultura de todos los que llegan”, concluyó.