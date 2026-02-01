Publicó Justicia de EE.UU. nueva ronda de archivos del caso Epstein el viernes

Publicidad - LB2 -

La difusión se concretó el 31 de enero y forma parte del mandato legal para transparentar millones de documentos

Ciudad de México (ADN/Staff) – El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó el viernes 30 de enero que procedería a la publicación de una nueva y última ronda de documentos relacionados con el caso del financiero Jeffrey Epstein, los cuales fueron hechos públicos el sábado 31 de enero, en cumplimiento de la ley federal que ordena transparentar los archivos vinculados con el caso.

El fiscal general adjunto Todd Blanche anunció en Washington que la entrega incluyó más de tres millones de páginas, alrededor de dos mil videos y unas 180 mil imágenes, como parte del proceso de divulgación ordenado por el Congreso para permitir el acceso público a los registros del caso del millonario condenado por delitos sexuales y fallecido en prisión en 2019.

“Vamos a producir más de tres millones de páginas, incluidos dos mil videos y 180 mil imágenes en total”, señaló Blanche al detallar el alcance de los archivos liberados.

La publicación se realizó luego de meses de señalamientos entre el Congreso y la administración del presidente Donald Trump, derivados de retrasos y del nivel de censura aplicado a entregas previas. La legislación establecía como fecha límite el 19 de diciembre de 2025, plazo que fue rebasado mientras el Departamento de Justicia continuaba la revisión del material.

Blanche precisó que, aunque los documentos ya fueron difundidos, algunos archivos permanecen reservados, conforme a lo permitido por la ley, en casos que involucran información personal de víctimas, material de pornografía infantil, imágenes de abuso o expedientes ligados a investigaciones judiciales en curso.

También aclaró que no se invocaron razones de seguridad nacional ni de política exterior para clasificar documentos y que las reservas aplicadas responden únicamente a los supuestos legales previstos.

Jeffrey Epstein mantuvo durante décadas vínculos sociales con figuras políticas, empresariales y públicas, lo que convirtió la liberación de los archivos en un tema de alto impacto político y mediático. Ante ello, el fiscal adjunto rechazó que exista protección hacia alguna persona en particular y aseguró que la fiscalía no encubre a nadie, pese a la persistente demanda pública de mayores revelaciones.

Al día de hoy, 1 de Febrero, los documentos ya forman parte del dominio público y continúan siendo analizados por legisladores, organizaciones civiles y víctimas, en un debate que sigue abierto sobre el alcance real de la información divulgada y sus implicaciones políticas y judiciales.

Con información de EFE