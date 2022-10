¿Por qué las empresas deciden irse o quedarse en China?

Los efectos del confinamiento obligatorio por el COVID y la fuerte presión estatal ha hecho que muchas empresas dejen China continental y busquen donde desarrollar su labor.

Estados Unidos (VOA) – El empresario taiwanés Liao Chin-chang invirtió en fábricas en la ciudad de Dongguan, en el sur de la China continental, durante las últimas dos décadas, fabricando de todo, desde zapatos hasta balones de fútbol y productos químicos. Sin embargo, a principios de este año, decidió que era hora de volver a Taiwán.

La decisión de Liao se produjo cuando las tensiones globales y su impacto en el comercio, y las estrictas políticas del presidente chino, Xi Jinping, provocaron que hacer negocios en China fuera menos predecible.

Para Liao, la idea de abandonar China cobró impulso en 2021 cuando los cortes de energía aleatorios y frecuentes comenzaron a afectar la producción de la fábrica.

- Publicidad - HP1

«Desde el año pasado, perdíamos energía tres o cuatro días a la semana», dijo al servicio en mandarín de la Voz de América en una entrevista. «¿Cómo pueden sobrevivir las fábricas sin energía?»

Llegó al límite de su paciencia luego de un encierro de dos meses provocado por el COVID-19 en Shanghái, la ciudad más grande de China, con una población de 26 millones de habitantes. El confinamiento desencadenó un raro y fuerte rechazo del público que continúa hasta el día de hoy, ya que China se apega a lo que llama una «política de cero covid».

Con la estrategia de Beijing de lidiar con el COVID-19, con confinamientos intermitentes en todo el país, la economía de China se ha desacelerado. Es solo una de las razones por las que un número creciente de empresas han empacado o están considerando dejar la segunda economía más grande del mundo o redistribuir sus operaciones.

Otras razones incluyen la fricción comercial entre Estados Unidos y China, el aumento del control estatal de las empresas privadas y las amenazas militares de Beijing a Taiwán. China considera a Taiwán una provincia rebelde y no descarta una invasión.

¿Quedarse o irse ahora?

Una encuesta reciente de más de 500 empresas de Taiwán publicada por el Center for Strategic and International Studies (CSIS) encontró que el 25,7 % de las empresas ya había trasladado una parte de su producción o abastecimiento fuera de China, y el 33,2 % estaba pensando en hacerlo. Alrededor de un tercio dijo que no se estaban moviendo.

Según la encuesta, la mayoría de los que abandonaron China, el 63,1 %, se trasladaron al sudeste asiático. Con un 51,3 %, Taiwán fue el siguiente destino más popular para las empresas que se trasladaron desde China continental.

«Las empresas taiwanesas parecen estar moviendo sus negocios en números mucho más altos que en el pasado», encontró el informe.

Pero no solo se están mudando de China; un porcentaje menor de empresas se está mudando de Taiwán, y algunas de ellas se dirigen al continente.

Las encuestas realizadas por la Cámara de Comercio Europea y la Cámara de Comercio Estadounidense en Beijing y Shanghái han resaltado tendencias similares.

La Cámara de Comercio Europea citó a Denis Depoux, director general global de la consultora de gestión Roland Berger, diciendo que China «es demasiado grande e importante para reducirla». La cámara apunta que, si bien hacer negocios en China se ha vuelto cada vez más difícil para muchas empresas extranjeras, dos tercios de las empresas europeas radicadas allá reportaron un aumento en sus ingresos el año pasado.

Para Liao, todo se remonta a Xi, sus ambiciones políticas y estrictas políticas sociales y económicas.

«¿Cómo puedes seguir sellando toda la ciudad cuando la economía está tan aplastada?», indaga Liao. «Hay tantos barcos anclados en el puerto de Shanghái que los envíos no pueden entrar ni salir de la ciudad. La economía de China se congeló en cuestión de segundos. Pero a Xi Jinping no le importa. Necesita estabilidad para su entronización».

El 16 de octubre, China celebrará un congreso del Partido Comunista de casi una semana de duración en el que se espera que Xi asuma un tercer mandato sin precedentes de cinco años como jefe del partido. El tercer mandato de Xi marcará el final de una norma que comenzó casi cuando Liao llegó por primera vez a China: el final de un ciclo político que estabilizó la relación de Beijing con el mundo a medida que abrió China para los negocios y la nación se convirtió en la segunda economía más grande.

El largo viaje al oeste

Liao se mudó a China en 1995, cuando la feroz competencia empujó a los empresarios de Taiwán a unirse a un ejército de otros hombres de negocio que se mudaron allí. Liao y otros se sintieron atraídos por la perspectiva de mano de obra barata y el estatus especial de Taiwán.

«El costo de contratar a un trabajador en Taiwán sería suficiente para contratar a 50 trabajadores en China», dijo Liao. «Tuve que seguir el flujo hacia China porque mis competidores lo harían para que sus precios fueran mucho más atractivos».

En un momento, la Asociación de Inversión Comercial de Taiwán de Dongguan tenía más de 3.000 empresas miembros, lo que la convertía en la asociación comercial de Taiwán más grande del mundo.

Liao dijo que recuerda en los primeros días cómo el gobierno chino tenía políticas preferenciales para los empresarios de Taiwán y los gobiernos locales incluso establecían cuotas para traer inversiones de la isla.

«Para ser honesto, los empresarios taiwaneses eran una clase de personas muy especial. No se atrevieron a molestarnos», dijo.

En los últimos seis años, dijo, vio que los precios de sus productos cayeron más del 70 % y dijo que la situación empeoró cuando comenzaron los cortes de energía y los bloqueos. Durante ese tiempo, Liao también estuvo bajo un escrutinio cada vez mayor por parte de las autoridades cuando discutió los problemas de las aplicaciones de redes sociales en China.

En los últimos años en China, dijo Liao, fue invitado a «tomar el té» con la policía cuatro veces después de que su cuenta en la plataforma de redes sociales WeChat de China fuera censurada. «Tomar el té» es una forma indirecta que tiene la policía china de interrogar, interrogar y, a veces, amenazar a las personas que consideran un peligro para la seguridad nacional o la estabilidad social.

«Me dijeron, sabemos que en Taiwán puedes criticar al presidente, pero aquí en China es diferente, así que coopera con nosotros», dijo. Después de regresar a Taiwán, comenzó a hablar sobre sus experiencias en las redes sociales.

Liao observó que, actualmente, la gente en China está ansiosa por ganar dinero, pero nadie allí se siente seguro.

*Bo Gu en el servicio de mandarín de VOA contribuyó a esta historia.