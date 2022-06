Grandes empresas estadounidenses como Disney, Yelp y Tesla anunciaron su interés de ofrecer apoyo a las mujeres en gastos de viajes para recibir servicios de aborto fuera de sus estados.



Nueva York (VOA) – Varias empresas estadounidenses, entre ellas Walt Disney Co. y la empresa matriz de Facebook, Meta Platforms Inc., dijeron el viernes que cubrirán los gastos de los empleados si tienen que viajar para recibir servicios de aborto después de que la Corte Suprema de Estados Unidos anuló Roe v. Wade.

El viernes, la Corte Suprema de EEUU dio el paso dramático de anular el fallo histórico de 1973 que reconoció el derecho constitucional de la mujer al aborto y lo legalizó en todo el país, otorgando una victoria trascendental a los republicanos y conservadores religiosos que quieren limitar o prohibir y, en algunos estados criminalizar, el procedimiento.

Se espera que muchos estados restrinjan o prohíban aún más los abortos después del fallo, lo que dificultará que las empleadas interrumpan sus embarazos a menos que viajen a estados donde el procedimiento está permitido.

Por ejemplo, en Oklahoma, un proyecto de ley firmado en abril prohíbe el aborto excepto en emergencias médicas y sanciona a los proveedores que violen la ley con multas de hasta 100.000 dólares y 10 años de prisión. La ley entrará en vigor en agosto. Los estados que ofrecen protecciones contra el aborto incluyen Nueva York y Maryland.

Disney les dijo a los empleados el viernes que reconoce el impacto del fallo sobre el aborto, pero sigue comprometido a brindar acceso integral a una atención médica de calidad, incluidos los abortos, según un portavoz de Disney.

Meta reembolsará los gastos de viaje de los empleados que buscan atención reproductiva fuera del estado, pero la compañía también estaba «evaluando la mejor manera de hacerlo dadas las complejidades legales involucradas», según un portavoz.

Las empresas que ofrecen reembolsos por viajes relacionados con el aborto podrían ser vulnerables a demandas por parte de grupos antiaborto y estados liderados por republicanos, e incluso a posibles sanciones penales.

Los abogados y otros expertos dijeron que los empleadores podrían enfrentar reclamos de que sus políticas violan las leyes estatales que prohíben, facilitan o ayudan e incitan a los abortos.

En mayo se filtró un borrador del fallo de la Corte Suprema sobre el aborto. En ese momento, muchas otras empresas, incluido el sitio de reseñas en línea Yelp, Microsoft Corp. y Tesla, dijeron que ayudarían a cubrir el costo de los viajes de los empleados que buscan servicios reproductivos.

El cofundador y director ejecutivo de Yelp, Jeremy Stoppelman, dijo el viernes que el fallo «pone en peligro la salud de las mujeres, les niega sus derechos humanos y amenaza con desmantelar el progreso que hemos logrado hacia la igualdad de género en el lugar de trabajo desde Roe».

Alaska Air Group, matriz de Alaska Airlines, dijo el viernes que está «reembolsando el viaje por ciertos procedimientos y tratamientos médicos si no están disponibles donde vives. La decisión de la Corte Suprema de hoy no cambia eso».

Otras compañías que ofrecen el beneficio incluyen los sitios de citas en línea OkCupid y Bumble Inc., Netflix Inc. y JPMorgan Chase & Co., el banco más grande del país.

«OkCupid está horrorizado por la noticia de la anulación de Roe. Este es un tema de igualdad de género y un tema de derechos humanos», dijo Melissa Hobey, directora de marketing de OkCupid.