Nombran a Mojtaba Jamenei como nuevo líder supremo de Irán en medio del conflicto

La Asamblea de Expertos eligió al hijo de Alí Jamenei con amplio respaldo mientras continúan los bombardeos de Estados Unidos e Israel.

Teherán, Irán (ADN/Staff) – La Asamblea de Expertos de Irán nombró a Mojtaba Jamenei como nuevo líder supremo, tras una votación celebrada en la ciudad sagrada de Qom en medio del conflicto militar que enfrenta al país con Estados Unidos e Israel.

Según medios iraníes, Mojtaba Jamenei obtuvo alrededor del 90 % de los votos de los miembros del órgano clerical encargado de designar al máximo líder político y religioso de la República Islámica. Su nombramiento ocurre mientras continúan los bombardeos contra territorio iraní en el marco de la ofensiva militar iniciada días atrás.

Mojtaba Jamenei fue elegido como líder supremo con el respaldo mayoritario de la Asamblea de Expertos reunida en Qom.

El nuevo líder supremo, de 56 años, es hijo del ayatolá Alí Jamenei y durante años fue considerado uno de los principales candidatos a sucederlo. Su nombre cobró mayor fuerza tras la muerte del expresidente Ebrahim Raisi en un accidente de helicóptero en 2024, quien también figuraba entre los posibles sucesores dentro del sistema político iraní.

Mojtaba Jamenei es clérigo de rango medio con el título de hoyatoleslam, inferior al de ayatolá dentro de la jerarquía religiosa chiita. A pesar de no haber ocupado cargos oficiales dentro del gobierno iraní, ha mantenido una influencia relevante en el aparato político y religioso, particularmente a través de sus vínculos con el Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI).

Analistas señalan que su relación con el CGRI y sectores clericales conservadores ha fortalecido su posición dentro del régimen, especialmente entre corrientes más radicales que se oponen a cualquier acercamiento con Occidente respecto al programa nuclear iraní.

Cuenta con fuerte respaldo dentro del Cuerpo de los Guardianes de la Revolución, especialmente entre sectores jóvenes del aparato militar e ideológico.

Nacido en 1969 en la ciudad de Mashhad, Mojtaba Jamenei participó en la guerra entre Irán e Irak (1980-1988) y posteriormente realizó estudios religiosos en los seminarios de Qom, uno de los principales centros de formación del islam chiita.

Desde 2019, el clérigo se encuentra bajo sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que lo considera una figura clave dentro del círculo de poder del liderazgo iraní. Las autoridades estadounidenses lo han señalado por su presunta influencia en la política regional de Irán y en la coordinación con la Fuerza Quds y la milicia Basij.

Su designación también ha generado críticas dentro de algunos sectores del propio sistema iraní, donde cuestionan si posee la autoridad religiosa suficiente para ocupar el máximo cargo del país, además de advertir que su nombramiento podría interpretarse como una forma de sucesión dinástica, contraria a los principios fundacionales de la República Islámica.

Con información de RFI

