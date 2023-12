Participa Chihuahua en el Mexico Business Summit 2023

Publicidad - LB2 -

Chihuahua, Chih .- El Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico (SIDE) y la Promotora para el Desarrollo Económico de Chihuahua (PRODECH) participó en el Mexico Business Summit 2023, que se llevó en el Centro de Exposiciones Santa Fe, en Ciudad de México.

Mexico Business Summit es una cumbre de negocios B2B que reúne a más de dos mil líderes empresariales y políticos, además brinda la oportunidad de obtener perspectivas sobre las tendencias clave de ocho industrias: energía, gas natural, nearshoring, logística, talento, estrategias ASG (Ambiental, Social, Gobierno), automotriz y electromovilidad.

En el encuentro se presentaron más de 100 paneles, conferencias y citas de negocios. La comitiva del estado de Chihuahua participó como patrocinador, además sostuvo reuniones con la delegación de Gran Bretaña e Irlanda, así como con diversas empresas y organizaciones, líderes desarrolladores y consultores interesados en invertir en el estado.

Durante el evento, el subsecretario de Minería, Industria y Energía, Fernando Alba impartió la conferencia “Chihuahua´s Nearshoring Opportunity: Unleashing the Catalyst for Economic Growth”; y el presidente del Clúster Automotriz del Estado de Chihuahua, Jorge Charles participó en el panel “The Future of the Mexican Automotive Industry: Where, How, Why and Which Hurdles to Overcome”.

Asimismo, asistieron representantes, líderes y oradores de países como Estados Unidos, Canadá, Suiza, Italia, Francia, Reino Unido, Corea y China.

La comitiva chihuahuense también estuvo integrada por el director de PRODECH, Alejandro Jaschack; el director del Instituto de Apoyo al Desarrollo Tecnológico (INADET), Sergio Mancinas; el director de Industria, Leonel Chavira; el presidente de CANACINTRA Chihuahua, Armando Gutiérrez; Michelle Miledi, manager del Clúster Aeroespacial de Chihuahua, así como autoridades del Municipio de Chihuahua y funcionarios de las dependencias.

