Migrantes venezolanos se ven obligados a viajar a otros países de Sudamérica para poder renovar su pasaporte

Esto de acuerdo con varias fuentes consultadas por la , que coincidieron en que la ausencia de consulados venezolanos en varios países y el poco personal que hay en otros les dificulta hacer sus trámites.

- Publicidad - HP1

Ese es el caso de Alejandro Peña, de 33 años, quien reside en Santiago de Chile desde hace siete años. En 2022 intentó obtener una cita para actualizar su pasaporte en el consulado venezolano de la capital chilena, pero nunca pudo concertar una cita.

“En la Embajada de Venezuela en Chile es casi imposible encontrar cita, hay que meterse de madrugada y aun así es casi imposible. Yo nunca pude volver a ver las fechas disponibles”, relató a la .

Ante esta situación, y luego de indagar en las redes sociales, se dio cuenta de que podía renovar su pasaporte en Argentina. Así que decidió solicitar cita en el consulado de Buenos Aires y posteriormente planificar su viaje.

Sobre las razones por las que eligió ese país y no otro de la región, dice que se debe a lo económico y también por la cantidad de fechas disponibles que encontró en la página del consulado. “En Argentina había muchas fechas disponibles y me habían contado que era fácil de hacer”, agregó.

Entre el precio del pasaporte, pasaje aéreo y alojamiento, Alejandro Peña gastó un total de 770 dólares, y de esa cantidad 320 fueron para el trámite del documento. Reconoce que la cifra total pudo ser menor, pero aprovechó su viaje para quedarse unos días adicionales y conocer Buenos Aires.

Peña destacó la rapidez con la que logró completar el trámite en Buenos Aires, que fue menos de una hora, y recalcó el trato amable de los trabajadores, algo que, a su juicio, no ocurre en la Embajada de Venezuela en Chile.

También dijo que conoce de otros compatriotas que tuvieron que viajar a otro país de la región para tramitar su pasaporte. Fue el caso de Ana Páez, venezolana que emigró en 2017 y que también vive en Santiago de Chile.

Páez cuenta que desde marzo de 2022 comenzó el trámite para renovar su pasaporte. En ese entonces hizo un pago de 200 dólares al consulado y quedó a la espera de una cita que nunca llegó.

“Este año implementaron este sistema de auto asignación de citas donde uno tenía que ingresar a la página y seleccionar la sede donde quisieras tener tu cita para gestionarla. Cuando lanzan este sistema, creo que fue en marzo o abril, yo me metía a toda hora al sistema del Saime y nunca me salían citas disponibles en Santiago”, comentó.

Al igual que Peña, la venezolana se enteró por medio de las redes sociales que había posibilidad de pedir la cita para el pasaporte en otros países de la región. Investigó más sobre el proceso y se decidió por Uruguay.

“Es el pasaporte más caro del mundo y también el más difícil de conseguir”, expresó.

Explica que decidió viajar a ese país porque tiene familia que reside allá. Su cita estaba pautada para el 12 de junio.

Sobre sus gastos por el viaje cuenta que gastó alrededor de 520 dólares, de ellos 320 que tuvo que pagar para tramitar su pasaporte. Cuenta que no tuvo gastos de alojamiento y los pasajes aéreos le salieron más económicos debido a que tenía millas acumuladas.

“Yo no pagué estadía porque tengo familia allá y me quedaba con ellos, lo que sí es que Uruguay es un país sumamente costoso, la comida es muy cara, todo. Pero bueno, mis gastos no fueron altos como podrían serlos para otra persona que deba pagar el pasaje completo y un alojamiento”, aseguró a la .

Sobre el proceso para tramitar su pasaporte en Uruguay, Páez dice que es sencillo y organizado pese a que hay muy poco personal en el consulado. Destaca que durante la fila para esperar su turno se encontró con gran cantidad de venezolanos que residen en Chile y que también decidieron viajar para poder hacer el trámite.

“También conozco de otros casos que han ido a Bolivia y otros que van directo a Venezuela y se sacan el pasaporte. El Consulado de Chile es muy complejo, yo vivo cerca y se hacen filas inhumanas, no tratan tan bien a la gente, es terrible y somos muchos venezolanos en Chile, así que obviamente creo que no se dan abasto porque acá no solo se tramitan pasaporte sino salvoconductos, fe de vida, entonces entre tantos trámites y tanta gente es bien terrible. Yo agradezco que lo pude hacer en Uruguay”, explicó.

Regresar a Venezuela por el pasaporte

La falta de consulados venezolanos hasta el año pasado en Colombia, llevó al venezolano Alberto de Santana a regresar a su país para poder tramitar un pasaporte nuevo.

“Yo vivo en Colombia, ya soy ciudadano colombiano, pero mi visa americana está en el pasaporte venezolano y la última vez que viajé el año pasado me dejaron entrar pero ya no podía hacerlo más porque tenía el pasaporte vencido y con una prórroga que ya estaba también por vencer”, detalló a la .

Su primer viaje a Venezuela fue en diciembre de 2022. Gastó un total de 1.750 dólares sólo entre pasaje y cita para sacar el pasaporte. Una vez en Caracas, decidió pagar 500 dólares más por la impresión express, pero asegura que nunca recibió el documento con tal celeridad.

“Pagué 500 por la impresión express, pero eso fue puro cuento porque no me lo entregaron antes de la fecha, según sería en 10 días y nunca llegó”.

Santana regresó a Colombia sin su documento y tuvo que volver a Venezuela de nuevo en febrero de 2023 cuando logró tramitar su documento con éxito.

Sobre su experiencia, afirmó que fue tardía y costosa. Coincidió además en que también conoce a otros venezolanos que pasan por esta misma situación. En Estados Unidos, por ejemplo, los consulados venezolanos no están operativos debido a la ruptura de las relaciones diplomáticas entre Venezuela y EEUU desde 2019.

En todos los casos los venezolanos entrevistados tuvieron que invertir una cifra mucho más alta para poder tramitar uno de sus documentos de identidad. Por esta situación y la tardanza para tramitar documentos en consulados como el de Chile, la intentó comunicarse con encargados del Saime para conocer su versión, sin embargo el equipo no recibió respuestas.