Líderes internacionales se reúnen en conferencia conservadora en EEUU

El presidente Argentina, Javier Milei, el diputado brasileño Eduardo Bolsonaro y el presidente de CPAC México, Eduardo Verástegui, son algunos de los oradores invitados al evento. La agenda de la conferencia también incluye una intervención del presidente Trump el sábado, el último día del evento.

- Publicidad - HP1

Trump pronunció un discurso en el evento en 2024, cuando se postulaba a la presidencia, en el que describió a Estados Unidos como una “pesadilla” bajo el gobierno de Joe Biden.

El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, dio inicio al evento con un discurso en el que habló de la guerra entre Rusia y Ucrania, y dijo que el primer mes de la administración ha sido “muy divertido”. Vance aseguró que la administración quiere que los conservadores “prosperen como hombres y mujeres jóvenes y vamos a ayudar con nuestra política pública para que sea posible hacerlo”.

La conferencia conservadora anual se ha centrado cada vez más en celebrar al propio Trump.

Vance agregó que el presidente atrae en particular a los hombres jóvenes porque “no permite que los medios le digan que no puede hacer un chiste o que no puede tener un pensamiento original”.

Entre sus aliados también se espera que asistan el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Mike Waltz, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson. El “zar de la frontera”, Tom Homan, también tendrá una intervención en el evento.

Una de las invitadas internacionales fue la ex primera ministra británica Liz Truss, quien pronunció un discurso en el escenario principal el jueves en el que dijo que “los británicos patriotas… miran al otro lado del Atlántico con envidia”.

“Queremos una revolución de Trump en Gran Bretaña”, dijo, elogiando a su aliado Elon Musk.

El multimillonario Musk, que se ha convertido en el asesor cercano de Trump y encabeza un esfuerzo masivo para recortar el gasto y reducir el tamaño del gobierno federal, también hablará en el evento y se reunirá con el presidente argentino Milei.

La CPAC se celebra anualmente por la Unión Conservadora Estadounidense, sin embargo, en diciembre de 2024 se celebró una versión de la conferencia en Buenos Aires, Argentina, que contó con la presencia de Milei, Lara Trump y el líder de Vox en España, Santiago Abascal, entre otros.