Este 2 de agosto se conmemora el Día de la Sobrepoblación de la Tierra

Publicidad - LB2 -

La polémica se centra en cómo resolver la preocupación que genera la superpoblación para el planeta y sus recursos, y qué medidas impulsar sin que éstas pongan en riesgo el derecho a la reproducción.

Estados Unidos (VOA) – Este miércoles se celebra el Día de la Sobrepoblación de la Tierra, una efeméride que data de la década de 1980 y mantiene vigencia en la medida en que crece «la ansiedad demográfica», de acuerdo con reportes de la Organización de Naciones Unidas (ONU), organismo que ha pedido un giro drástico en las posturas nacionales frente a los cambios en la población.

- Publicidad - HP1

En 2022 la cifra de personas que habitaban el planeta alcanzó los 8.000 millones.

Las más recientes proyecciones de la ONU, publicadas en julio con motivo del Día Mundial de la Población, sugieren que el número de habitantes del planeta podría llegar a alrededor de 8.500 millones en 2030 y 9.700 millones en 2050. Se proyecta que alcanzará un pico de alrededor de 10.400 millones de personas durante la década de 2.080 y que permanecerá en ese nivel hasta 2100.

«La ansiedad demográfica se ha convertido en un fenómeno generalizado y que cada vez es más frecuente que los gobiernos adopten políticas encaminadas a aumentar, reducir o mantener las tasas de fecundidad», indicó en abril de este año la ONU, en alusión al Informe sobre el Estado de la Población Mundial 2023.

Los datos más recientes indican, no obstante, que la población mundial está creciendo a su ritmo anual más lento desde 1950, por debajo del 1 % en 2020.

Esta celebración, -que data de 1987 y fue impulsada por el miembro de la organización New Economics Foundation del Reino Unido Andrew Simms, – busca desde entonces concienciar de manera urgente a la población acerca de los efectos dañinos e impacto que genera la sobrepoblación en la humanidad y en el planeta.

Más recientemente, los llamados de organismos internacionales a tomar medidas para frenar los efectos de la sobrepoblación, ha puesto sobre el foco la preocupación acerca de que las iniciativas en pie hasta el momento de parte de los gobiernos para «repercutir en dichas tasas casi nunca surten efecto y pueden vulnerar los derechos de las mujeres».

“El cuerpo de las mujeres no puede quedar supeditado a los objetivos demográficos”, expresó en abril Natalia Kanem, directora ejecutiva del Fondo de Población de las Naciones Unidas (FPNU).

“Si queremos forjar sociedades prósperas e inclusivas, independientemente del tamaño de la población, necesitamos un cambio radical de mentalidad en lo que respecta a nuestra forma de hablar sobre los cambios poblacionales y hacer planes en torno a ellos”, agregó Kanem en referencia a la proyección de población anual que se publica desde 1978.

La preocupación mostrada por la directora ejecutiva de FPNU parte de los resultados del estudio en 68 países, de acuerdo con el cual el 44% de las mujeres y niñas con pareja no tiene derecho a tomar decisiones informadas sobre su propio cuerpo en lo relativo a las relaciones sexuales, el uso de anticonceptivos y la obtención de atención de la salud, una proporción verdaderamente abrumadora.

A nivel mundial, se calcula que unos 257 millones de mujeres tienen una necesidad insatisfecha de anticonceptivos seguros y fiables.

«La planificación familiar no puede ser una herramienta para alcanzar las metas de fecundidad, sino un recurso que empodera a todas las personas. Las mujeres deben poder elegir si desean tener hijos y, en caso afirmativo, cuántos y en qué momento de su vida sin tener que sufrir la coacción de expertos ni de funcionarios», sostiene la ONU.

En su lugar, el organismo insta a los gobiernos a que adopten políticas que tengan como pilar fundamental la igualdad de género y los derechos, entre ellos programas de licencia parental, deducciones fiscales por cada hijo, políticas que fomenten la igualdad de género en los entornos laborales, y acceso universal a la salud y los derechos sexuales y reproductivos.

Cifras clave del estado de la población mundial en 2023

-El 24 % de las mujeres y niñas con pareja no puede negarse a mantener relaciones sexuales y el 11 % no tiene la posibilidad de tomar decisiones sobre anticonceptivos en particular.

-Una encuesta en ocho países llegó a la conclusión de que las personas que habían estado expuestas a noticias o conversaciones sobre la población mundial eran las más propensas a opinar que la población mundial es demasiado alta.

-Las características demográficas del planeta cambian a gran velocidad. Dos tercios de la humanidad residen en contextos de baja fecundidad, mientras la mitad del aumento de la población mundial previsto para 2050 corresponde a solo ocho países (Egipto, Etiopía, Filipinas, la India, Nigeria, el Pakistán, la República Democrática del Congo y la República Unida de Tanzanía), lo que transformará radicalmente la clasificación de los países más poblados del mundo.

-Según un estudio reciente de las Naciones Unidas, impulsar la equidad de género en la fuerza de trabajo sería más útil para sustentar las economías de sociedades con poca fecundidad y en proceso de envejecimiento que fijar metas para que las mujeres tengan más hijos.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.