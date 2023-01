Enviará Polonia tanques alemanes a Ucrania pese a dudas de Berlín

Alemania está bajo una intensa presión de Ucrania y sus aliados occidentales para que envíe sus tanques Leopard 2 de gran prestigio para ayudar a las fuerzas de Kiev, pero se niega a tomar una decisión rápida.

Estados Unidos (VOA) – Polonia dijo el lunes que enviará sus tanques Leopard 2 de fabricación alemana a Ucrania, independientemente de las objeciones de Berlín. Varios ejércitos europeos operan los tanques pero requieren la aprobación de Alemania para reexportarlos a Ucrania.

“Solicitaremos dicho consentimiento [de Alemania], pero este es un tema secundario”, dijo a los periodistas el primer ministro polaco Mateusz Morawiecki. “Incluso si al final no obtenemos este consentimiento, como parte de una pequeña coalición, incluso si los alemanes no estuvieran en esta coalición, entregaremos nuestros tanques junto con otros a Ucrania”, agregó.

Morawiecki no dio más detalles sobre qué países podrían ser parte de tal coalición. Lituania y Finlandia han dicho que estarían dispuestos a enviar sus tanques Leopard 2 a Ucrania, pero no han indicado que estarían dispuestos a hacerlo en contra de los deseos de Alemania.

Presión alemana

Alemania está bajo una intensa presión de Ucrania y sus aliados occidentales para que envíe sus tanques Leopard 2 de gran prestigio para ayudar a las fuerzas de Kiev, pero se niega a tomar una decisión rápida.

Después de una reunión el viernes en Ramstein, Alemania, del Grupo de Contacto de Defensa de Ucrania, una alianza de unos 50 estados que brindan apoyo militar a Kiev, el nuevo ministro de defensa de Alemania, Boris Pistorius, explicó las dudas de su país.

“La impresión que a veces surge de que hay una coalición unida, y que Alemania la está bloqueando, es incorrecta”, dijo Pistorius. “Hay buenas razones para una entrega y hay buenas razones en contra. Y a la luz de la situación general de la guerra, que ya ha durado casi un año, todos los pros y los contras deben sopesarse con mucho cuidado”, dijo Pistorius.

Llamamiento de Ucrania

Ucrania dice que necesita con urgencia tanques occidentales modernos para repeler la invasión de Rusia y lanzar una nueva ofensiva en la primavera. En los últimos días su presidente ha pedido a los aliados más armas.

“Estoy realmente agradecido con todos ustedes por las armas que han proporcionado, cada unidad ayuda a salvar a nuestra gente del terror. Pero el tiempo sigue siendo un arma rusa”, dijo el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, a los líderes reunidos el viernes en Ramstein, a través de un enlace de video desde Kiev. “Tenemos que acelerar. El tiempo debe convertirse en nuestra arma común, al igual que la defensa aérea y la artillería, los vehículos blindados y los tanques, que estamos negociando con ustedes y que, de hecho, lograrán la victoria”, dijo Zelenskyy.

Gran Bretaña confirmó la semana pasada planes para enviar 14 de sus principales tanques de batalla Challenger 2. Estados Unidos y Francia no descartan enviar a Ucrania sus principales tanques, el Abrams y el Leclerc.

El tanque Leopard 2 de Alemania se considera el más adecuado para el campo de batalla, en parte debido a su consumo de combustible relativamente más bajo y a las líneas de suministro limitadas de Ucrania. Los ejércitos europeos tienen cientos en sus arsenales que podrían desplegarse rápidamente en Ucrania.

Politícas domésticas

Hablando el domingo, la ministra de Relaciones Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, miembro del Partido Verde, parte de la coalición gobernante, dijo que su país no evitará que otros envíen tanques Leopard: “Por el momento no se ha hecho la pregunta, pero si fuéramos preguntó, no nos interpondríamos en el camino”, dijo Baerbock.

Las tensiones políticas internas entre los socios de la coalición gobernante están causando confusión, dice el analista Benjamin Tallis del Consejo Alemán de Relaciones Exteriores.

“[La declaración de Baerbock] en realidad no equivale a un permiso debido a las consideraciones de seguridad nacional en este caso. En realidad, es la cancillería, y también el propio Olaf Scholz, quien tendría la última palabra, sí o no, sobre esto. Y como dijo el viernes su nuevo ministro de defensa, Boris Pistorius, aún no ha decidido”, dijo Tallis a la VOA.

Miedos nucleares

Los analistas dicen que el ruido de sables nucleares del Kremlin está causando preocupación en Berlín.

“La cancillería tiene un miedo enorme a la guerra nuclear, y perciben que son el objetivo principal para eso. No sé cómo surgió esta extraña percepción… Tengo la impresión de que Scholz ha perdido de vista el hecho de que Alemania es en realidad parte de la alianza de la OTAN”, Gustav Gressel, del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores, dijo a Reuters.

Tallis está de acuerdo. “La propaganda rusa ha estado apuntando a Alemania en particular para tratar de sembrar este miedo nuclear y tratar de hacerlos más vulnerables al tipo de chantaje nuclear que ahora parece estar funcionando”.

A diferencia de muchos de sus aliados occidentales, Tallis dijo que Alemania aún no ha pedido una victoria completa de Ucrania sobre Rusia. “Es ampliamente aceptado ahora, creo que si hay una derrota decisiva para cualquiera de los lados en esta guerra, tendrá un efecto de transformación del sistema. Alemania… aún no parece estar a la altura de la tarea de enfrentar ese nivel de cambio. Creo que eso también genera nerviosismo”, dijo a la VOA.

