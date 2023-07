El mundo bate récords de temperatura en 2023

Publicidad - LB2 -

A las altas temperaturas terrestres este año se han sumado las marinas, con un calentamiento intensificado por El Niño y otros factores. En Texas, por ejemplo, se han registrado al menos 13 muertes debido a a ola de calor.

Estados Unidos (VOA) – El objetivo de que el calentamiento mundial sea menor a 1,5 grados Celsius está cada vez más lejos de alcanzarse, según expertos en clima, ya que los países no han fijado metas más ambiciosas a pesar de meses de calor récord en tierra y mar.

Según el Servicio de Cambio Climático Copernicus (C3S), financiado por la Unión Europea, cuando los enviados se reunieron en Bonn a principios de junio para preparar las negociaciones sobre el clima de este año, en noviembre, la temperatura promedio del aire en la superficie del planeta superó en más de 1,5 grados Celsius los niveles preindustriales durante varios días.

- Publicidad - HP1

Si bien las temperaturas medias ya habían superado temporalmente este umbral, fue la primera vez que esto ocurrió en el verano del hemisferio norte, que comienza el 21 de junio. Las temperaturas del mar también batieron récords en abril y mayo.

«Nos hemos quedado sin tiempo porque el cambio lleva su tiempo», afirmó Sarah Perkins-Kirkpatrick, climatóloga de la universidad australiana de Nueva Gales del Sur.

Mientras los enviados de los dos mayores emisores de gases de efecto invernadero se preparan para reunirse el mes que viene, las temperaturas batían récords en junio en la capital china, Beijing, y las olas de calor extremo azotaban Estados Unidos.

En algunas zonas de Norteamérica, se superó en unos 10 grados el promedio estacional, y el humo de los incendios forestales cubrió Canadá y la costa este de Estados Unidos con una peligrosa neblina, con unas emisiones de carbono estimadas en una cifra récord de 160 millones de toneladas métricas.

En la India, una de las regiones más vulnerables al clima, se informó de que las muertes se habían disparado como consecuencia de las altas temperaturas sostenidas, y ha habido calor extremo en España, Irán y Vietnam, lo que hace temer que el verano mortal del año pasado se convierta en la norma.

Los países acordaron en París en 2015 intentar mantener el aumento de la temperatura promedio a largo plazo dentro de 1,5 grado Celsius, pero ahora hay un 66 % de probabilidad de que el promedio anual supere ese índice durante al menos un año completo de aquí a 2027, predijo en mayo la Organización Meteorológica Mundial.

Cuádruple golpe

A las altas temperaturas terrestres se han sumado las marinas, con un calentamiento intensificado por El Niño y otros factores.

La temperatura promedio mundial de la superficie del mar alcanzó los 21 grados Celsius a finales de marzo y se ha mantenido en niveles récord para la época del año durante abril y mayo. La agencia meteorológica australiana advirtió que las temperaturas de los océanos Pacífico e Índico podrían ser 3 grados Celsius más altas de lo normal en octubre.

Según Piers Forster, catedrático de Física del Clima de la Universidad de Leeds, el calentamiento global es el principal factor, pero también son culpables El Niño, la disminución del polvo sahariano que sopla sobre el océano y el uso de combustibles marítimos bajos en azufre.

«En total, los océanos están sufriendo un cuádruple golpe», afirma. «Es una señal de lo que está por venir».

Miles de peces muertos han aparecido en las playas de Texas, y también se ha culpado a la proliferación de algas inducida por el calor de la muerte de leones marinos y delfines en California.

Los mares más cálidos también podrían significar menos viento y lluvia, creando un círculo vicioso que conduce a aún más calor, dijo Annalisa Bracco, climatóloga del Instituto de Tecnología de Georgia.

Aunque las altas temperaturas del mar de este año se deben a una «combinación perfecta» de circunstancias, el impacto ecológico podría perdurar, afirmó.

«El océano va a tener una respuesta muy lenta, ya que acumula (calor) lentamente pero también lo conserva durante mucho tiempo».

Ola de calor mortal en Texas

Mientras tanto, en Texas, Estados Unidos, se han registrado al menos 13 muertes relacionadas con la ola de calor, según datos de la agencia de noticias AP. La máxima de los días más cálidos de este verano se mantienen sobre los 38 grados Celsius.

Las salas de emergencia vuelven a estar llenas después de la pandemia, esta vez por las altas temperaturas que se registran en el sur del país. En Las Vegas, en el estado de Nevado, se han llegado a registrar 46 grados. Texas, como estado no se ha quedado atrás y las alertas de riesgo, no cesan.

“Tengo una niña de 6 meses que me gustaría sacarla a pasear al lago en el día, pero no se puede, no puede tener a una niña tan chiquita a más de 100 grados afuera […] Y ahora pues a hacer deporte dentro de la casa”, comentó a la Voz de América el peruano Erwin Palomino, residente en la localidad de Austin.

[Parte del reporte procede de Reuters. Con información de Laura Sepúlveda, periodista de la VOA, desde Austin]

Redacción ADN / Especiales ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo electrónico. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna nota?

No dude en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por usted. Síguenos en nuestras redes sociales.