Duermen migrantes en las calles bajo el frío intenso de Nueva York

La Voz de América estuvo con un grupo de migrantes que llevan cuatro días durmiendo fuera de un hotel.

Nueva York (VOA) – Migrantes que llegaron a la Gran Manzana, con la ilusión de cambiar sus vidas, se han topado con temperaturas bajo cero que, además de limitar sus oportunidades, los han enfermado.Así lo aseguró a la Voz de América un grupo de migrantes que espera por una habitación disponible, afuera del hotel Watson, ahora convertido en refugio, pues señalan que les asignaron un refugio demasiado peligroso, donde a uno de sus compañeros lo agredieron con arma blanca.

A pesar de llevar varias noches fuera del hotel, aseguran que no han tenido suerte.

- Publicidad - HP1

El venezolano Junior Acevedo afirma que ya cumplen cuatro días, fuera del hotel, padeciendo incluso de dolores.

“Ayer una señora me llevó para su casa y me dio un masaje ya que en realidad me dolía demasiado… la pierna», por el frío, aseguró el migrante.

Muchos de los albergues en la ciudad han alcanzado su capacidad y otros se han vuelto peligrosos, según dicen estos migrantes.

Gerard, por ejemplo, no soportó el frío y terminó en el hospital. “Me tuve que quedar ahí hasta en horas de la mañana, porque bueno, esperando aquí para ver si nos dan un alojo”, dijo el migrante colombiano.

Por otro lado, defensores de los migrantes señalan que las personas se están enfermando por el frío y que más de la mitad tienen alguna enfermedad por el clima.

Principios de hipotermia, influenza, COVID-19 y gripe son entre otras las enfermedades que están padeciendo y les es difícil acceder a cuidados médicos y medicinas.

Junior Acevedo, migrante venezolano, asegura que ha padecido de fiebre, gripe, y no tiene para adquirir alguna medicina. Por eso, asegura que ha buscado refugio en los trenes.

“Mucho frío, mucho demasiado, hemos estado así en la calle casi una semana, así en el tren, vamos al tren a dormir, vamos, venimos así estamos”, dice Luis, migrante venezolano.

El alcalde de la ciudad de Nueva York ha dicho que provee albergue a cualquier persona que lo solicite y ha contratado los servicios de al menos 60 hoteles para apoyar a los refugios municipales que ya se llenaron. Por ley el estado de Nueva York debe cumplir con esta norma.