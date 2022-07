El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, dijo en su discurso nocturno el martes que “los bombardeos rusos no se detienen ni un solo día”.

Estados Unidos (VOA) – Funcionarios de Rusia, Ucrania, Turquía y las Naciones Unidas se reunirán el miércoles en Estambul en un esfuerzo por reanudar las exportaciones de granos desde los puertos ucranianos del Mar Negro.

La invasión rusa de Ucrania ha obstaculizado las exportaciones ucranianas, lo que ayudó a impulsar los precios mundiales de los cereales, los aceites de cocina, el combustible y los fertilizantes.

Turquía y las Naciones Unidas han estado trabajando para negociar un acuerdo para aliviar la crisis. Rusia ha expresado su preocupación por el uso de barcos para llevar armas a Ucrania y ha pedido que se registren los barcos.

Ucrania ha dicho que un acuerdo no puede amenazar la seguridad de su territorio a lo largo del Mar Negro.

Lucha contra el Donbás

El Ministerio de Defensa de Gran Bretaña dijo el miércoles que espera que las fuerzas rusas se concentren en tomar pequeños pueblos cerca de las ciudades de Slovyansk y Kramatorsk mientras intenta tomar el control de la región oriental de Donbás.

“Las áreas urbanas de Slovyansk y Kramatorsk probablemente sigan siendo los principales objetivos de esta fase de la operación”, dijo el ministerio.

“En Donbás, los intentos ofensivos no se detienen, la situación allí no se vuelve más fácil y las pérdidas no se reducen. Debemos recordar esto. Debemos ver esto, llamar la atención sobre esto”.