Bombardean fuerzas rusas el este y el sur de Ucrania

El jefe de la Agencia Internacional de Energía Atómica dijo que existe «un riesgo real de desastre nuclear» a menos que se detenga la lucha y se permita el ingreso de inspectores a las instalaciones.

Estados Unidos (VOA) – El ejército de Ucrania informó el lunes de fuertes bombardeos de las fuerzas rusas en la región oriental de Donbas, así como en áreas del sur de Ucrania, incluidas las ciudades alrededor de Kherson y Mykolaiv.

El informe del Estado Mayor General de las fuerzas armadas de Ucrania también citó disparos de tanques y ataques aéreos en ciudades al este y sur de Zaporizhzhia.

Las tensiones han sido altas alrededor de la planta de energía nuclear de Zaporizhzhia, y las dos partes continúan acusándose mutuamente de disparar armas cerca de la planta. Rusia capturó la instalación en marzo, poco después de que invadiera Ucrania.

El operador de la planta informó que la instalación corría el riesgo de violar los estándares de radiación y fuego después de un aumento en el lanzamiento de cohetes en la última semana.

- Publicidad - HP1

El jefe de la Agencia Internacional de Energía Atómica dijo que existe «un riesgo real de desastre nuclear» a menos que se detenga la lucha y se permita el ingreso de inspectores a las instalaciones.

El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy usó parte de su video discurso nocturno el domingo para pedir a los rusos que se opongan a la guerra que el presidente ruso Vladimir Putin lanzó a finales de febrero. Zelenskyy dijo que los ciudadanos rusos que guardan silencio sobre la guerra la están apoyando.

“Y no importa dónde esté, en el territorio de Rusia o en el extranjero, su voz debe sonar en apoyo de Ucrania y, por lo tanto, en contra de esta guerra”, dijo Zelenskyy.

También expresó su apoyo a una posible prohibición de visas de la Unión Europea para los viajeros rusos.

Envíos de granos

Un barco fletado por las Naciones Unidas cargado con 23.000 toneladas métricas de granos ucranianos zarpó el domingo hacia Etiopía en el primer envío de este tipo desde Ucrania devastada por la guerra, con el objetivo de ayudar a una nación que enfrenta hambruna.

El Brave Commander, con bandera de Liberia, partió del puerto ucraniano de Yuzhne, al este de Odesa, y planea navegar a Djibouti, donde se descargará el grano y se transferirá a Etiopía bajo la iniciativa del Programa Mundial de Alimentos de la ONU.

Ucrania y Rusia llegaron a un acuerdo con Turquía y las Naciones Unidas hace tres semanas para reiniciar las entregas de granos del Mar Negro y poner fin a las principales interrupciones en las exportaciones que se produjeron desde la invasión rusa de Ucrania en febrero.

Etiopía es uno de los cinco países que la ONU considera en riesgo de morir de hambre.

“La capacidad está ahí. El grano está ahí. La demanda existe en todo el mundo y, en particular, en estos países”, dijo a The Associated Press la coordinadora del PMA en Ucrania, Denise Brown. “Entonces, si las estrellas están alineadas, tenemos muchas, muchas esperanzas de que todos los actores en torno a este acuerdo se unan en lo que realmente es un problema para la humanidad. Así que hoy fue muy positivo».

[Parte de la información de este informe provino de The Associated Press, Reuters y Agence France-Presse]