Biden dice que no puede detener el nuevo plan de muro fronterizo

El presidente Joe Biden dijo el jueves que no podía desviar legalmente dinero de un plan para construir varios kilómetros de nuevas barreras a lo largo de la frontera con México, contradiciendo directamente su promesa de campaña de no construir “ni un pie más de muro”.

El miércoles por la noche se publicó en el Registro Federal, el boletín oficial del gobierno de Estados Unidos, un aviso para permitir la construcción del muro en Texas.

«Actualmente existe una necesidad aguda e inmediata de construir barreras físicas y caminos en las cercanías de la frontera», dijo en el aviso el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos contabilizó 232,972 encuentros en la frontera suroeste en agosto, el último mes del que hay cifras disponibles. La mayoría de los migrantes que cruzan por tierra provienen de México, El Salvador, Guatemala y Honduras.

El presidente de México rápidamente condenó la medida.

«Esta autorización para la construcción del muro es un paso atrás», dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador durante su conferencia de prensa diaria. «Eso no resuelve el problema, eso no resuelve el problema. Tenemos que abordar las causas».​

Para permitir la construcción, la administración tuvo que renunciar a una serie de regulaciones federales relacionadas con cuestiones ambientales, históricas e indígenas. Biden también argumentó que los fondos habían sido asignados en 2019 por la administración anterior.

«El dinero fue asignado para el muro fronterizo», dijo Biden el jueves, cuando los periodistas le preguntaron sobre lo que parecía ser un cambio en la política fronteriza de la administración. «Traté de que se lo reapropiaran, que redirigieran ese dinero. No lo hicieron. No lo hicieron. Y mientras tanto, no hay nada bajo la ley más que tener que usar el dinero para lo que se apropió. No puedo detener eso».

Entonces un periodista le preguntó: «¿Cree usted que el muro fronterizo funciona?».

«No», dijo.

En una llamada con periodistas, los funcionarios de la administración señalaron que las estructuras estarán sobre «cimientos móviles».

El expresidente Donald Trump no tardó en reaccionar ante la noticia.

«Como he dicho a menudo, durante miles de años, sólo hay dos cosas que han funcionado consistentemente: ¡las ruedas y las paredes!», Trump dijo en su plataforma de redes sociales, Truth Social. Añadió que estaba esperando una disculpa de Biden «por tardar tanto en moverse y permitir que nuestro país se inundara» de inmigrantes ilegales.

Pero al condenar a Biden, López Obrador aludió a una historia de fondo.

«Es contrario a lo que ha dicho el presidente Biden», afirmó. «Hasta ahora ha sido el único presidente que no ha construido el muro».

Pero luego añadió: «Entiendo que hay fuertes presiones».

También el jueves, López Obrador recibió al secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, y a Mayorkas en la Ciudad de México para una discusión de alto nivel sobre seguridad.

Washington está actualmente sumido en la agitación por un sorprendente giro de los acontecimientos políticos. Antes de ser derrocado a principios de esta semana, el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, pareció vincular la aprobación por parte del cuerpo legislativo de la solicitud de Biden de 24 mil millones de dólares en fondos para Ucrania con una solicitud de los republicanos de mayor seguridad fronteriza.

«Apoyo poder asegurar que Ucrania tenga las armas que necesita», dijo McCarthy antes de ser rechazado. «Pero apoyo firmemente la frontera primero»

La administración Biden también se apresuró a cuestionar los informes de que se están desviando de la política existente. En 2021, una orden ejecutiva de Biden describió un muro fronterizo como «un desperdicio de dinero que desvía la atención de las amenazas genuinas a nuestra seguridad nacional», al tiempo que declaró que no asignarían fondos militares para la construcción del muro fronterizo, solo fondos del Congreso.

«No hay una nueva política de la Administración con respecto a los muros fronterizos», dijo Mayorkas en un comunicado el jueves. «Desde el primer día, esta administración ha dejado claro que un muro fronterizo no es la respuesta. Esa sigue siendo nuestra posición y nuestra posición nunca ha flaqueado. El lenguaje en el aviso del Registro Federal está siendo sacado de contexto y no significa ningún cambio en política alguna».

Los defensores con sede en Texas de Voces Unidas, que promueve los derechos de los inmigrantes, condenaron la medida de la administración. «Estamos confundidos y enojados por la decisión de castigar aún más a las personas más inocentes y vulnerables de nuestras comunidades, personas que ya están desatendidas e ignoradas en los gobiernos regionales y estatales, con este aumento de los muros fronterizos».

