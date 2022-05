El presidente Joe Biden elogió las relaciones que tanto Suecia como Finlandia mantienen con Estados Unidos y con la OTAN como importantes aliados.



Estados Unidos (VOA) – El presidente Joe Biden recibió el jueves las solicitudes de Suecia y Finlandia para unirse a la alianza de seguridad de la OTAN, una medida que llevaría a dos de los ejércitos más modernos de Europa directamente a la frontera noroeste de Rusia.

Hablando desde el Jardín de Rosas de la Casa Blanca, flanqueado por la primera ministra Magdalena Andersson, de Suecia, y el presidente Sauli Niinistö, de Finlandia, Biden dijo que enviaría sus solicitudes de membresía al Congreso de Estados Unidos, donde espera una rápida aprobación.

«Suecia y Finlandia tienen instituciones democráticas fuertes, fuerzas armadas fuertes y economías fuertes y transparentes», dijo Biden. «Y un fuerte sentido moral de lo que es correcto. Cumplen con todos los requisitos de la OTAN, y algo más».

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, hizo el anuncio sobre Suecia y Finlandia el miércoles en la sede de la alianza en Bruselas. Los otros 29 miembros de la OTAN tendrán que acordar por consenso admitir a las dos naciones, un proceso que normalmente lleva hasta un año, pero que se espera que sea más rápido en este caso.

- Publicidad - HP1

Las solicitudes de Finlandia y Suecia marcan un alejamiento significativo de su neutralidad de décadas, que data de la Guerra Fría. La decisión de Moscú de invadir a la vecina Ucrania el 24 de febrero generó temores en ambos países, especialmente en Finlandia, que comparte una frontera con Rusia de más de 1.300 kilómetros.

En una reunión del miércoles en el Pentágono, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, le dijo a su homólogo sueco, Peter Hultqvist: “Esperamos con interés sus contribuciones a la alianza de la OTAN”.

“Este es un momento en el que las democracias de Europa y América del Norte deben permanecer juntas contra la abierta agresión de Rusia”, respondió Hultqvist.

Turquía, reacia

Solo un aliado de la OTAN, Turquía, ha expresado formalmente reservas acerca de que los vecinos bálticos se unan a la alianza. El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, los acusó de dar refugio a los «terroristas» e imponer sanciones a su país.

«Pedimos la extradición de 30 terroristas, pero [Suecia] dijo que no lo harían», dijo esta semana. «No nos entregarán terroristas, pero nos pedirán que les permitamos unirse a la OTAN. La OTAN es una institución de seguridad. Es una agencia de seguridad. Por lo tanto, no podemos decir ‘sí’ a privar de seguridad a esta organización de seguridad».

Ankara dice que Suecia y Finlandia han albergado a personas que, según dice, están vinculadas a grupos que considera terroristas, a saber, militantes del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) y seguidores de Fethullah Gulen, con sede en Estados Unidos, a quien Ankara acusa de orquestar un intento de golpe de estado en 2016.

Erdogan también ha dicho que Turquía se opondrá a las ofertas de la OTAN de aquellos que impusieron sanciones a Ankara. Suecia y Finlandia habían prohibido las exportaciones de armas a Turquía después de su incursión en Siria contra las Unidades de Protección del Pueblo Kurdo, la filial siria del PKK, en 2019.

El jueves en Washington DC, el presidente finlandés, Sauli Niinisto, dijo que su gobierno ha mantenido conversaciones con Turquía y les aseguró que serían buenos aliados de la OTAN.

“Como aliados de la OTAN, nos comprometeremos con la seguridad de Turquía, al igual que Turquía se comprometerá con nuestra seguridad”, dijo. “Nos tomamos el terrorismo en serio. Condenamos el terrorismo en todas sus formas y participamos activamente en combatirlo. Estamos abiertos a discutir todas las preocupaciones que Turquía pueda tener con respecto a nuestra membresía de una manera abierta y constructiva».

Pero los analistas dicen que este movimiento podría provocar aún más a Rusia.

“Me preocupa que la expansión de la OTAN para agregar a Finlandia y Suecia sea provocativa”, dijo Melanie Sisson, becaria de la Institución Brookings, a la VOA a través de Zoom. “Y me preocupa que, sea cual sea la opinión de uno sobre el valor de tenerlos en la alianza, no estoy seguro de que trabajar en ese tema en este momento sea inteligente y, en realidad, creo, muestra cierta falta de paciencia estratégica. Así que me preocupa que esa dinámica pueda causar una reacción diferente de Rusia de lo que veríamos de otra manera”.

El presidente ruso, Vladimir Putin, describió la expansión de la OTAN hacia el este como una amenaza para Rusia y citó el deseo de Ucrania de unirse a la alianza como una razón para su decisión de invadir en febrero.

«La expansión de la OTAN es un problema que se crea de manera completamente artificial, porque por lo tanto está en los intereses de la política exterior de los Estados Unidos”, dijo Putin esta semana. «En general, la OTAN se ha convertido en un instrumento de política exterior de un país».

Más tarde el jueves, Biden partió para su primer viaje presidencial a Asia, donde visitará a los aliados de Estados Unidos, Corea del Sur y Japón. Es probable que esas reuniones también incluyan largas discusiones sobre la situación en Ucrania.

*La corresponsal de VOA en el Pentágono, Carla Babb, contribuyó a este informe. Parte de la información provino de Reuters.