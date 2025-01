Autoridades investigan muerte de agente de la Patrulla Fronteriza de EEUU en Vermont cerca de Canadá

El agente David Maland fue baleado el lunes por la tarde después de una parada de tránsito, dijo en un comunicado un portavoz de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés). Un ciudadano alemán que está en el país con lo que el FBI describió como visa vigente también falleció, mientras que un sospechoso herido fue detenido y está siendo atendido en un hospital local.

El incidente provocó el cierre temporal de parte de la Interestatal 91 a unos 32 kilómetros (20 millas) de Canadá en Coventry, parte de la pequeña comunidad de 27.000 residentes del condado de Orleans en la sección del Reino del Noreste de Vermont que limita con la frontera internacional.

Maland, a quien el FBI confirmó como veterano de la Fuerza Aérea, fue baleado cerca de la Estación Newport de la CBP, parte del Sector Swanton al que estaba asignado. El sector abarca Vermont, partes de Nueva York y Nueva Hampshire, e incluye 475 kilómetros (295 millas) de límite internacional con Canadá.

El cruce fronterizo de Derby Line–Rock Island se ubica a unos 19,3 kilómetros (12 millas) por carretera al norte de Coventry. Es un enlace principal con la provincia canadiense de Quebec, por lo que el norte de Vermont tiene más francohablantes que la mayoría de la región de Nueva Inglaterra.

Vincent Illuzzi, el fiscal estatal en el condado vecino de Essex, pasó por lo que parecía ser una parada de tránsito de un agente de la Patrulla Fronteriza en la I-91 el lunes por la tarde poco antes de que las autoridades informaran sobre el tiroteo.

“Iba por la carretera, no había mucho tráfico, y los vi a la derecha”, relató a The Associated Press por teléfono el martes.

El agente conducía una pickup blanca sin marcas con cabina sencilla y luces intermitentes rojas y azules, dijo. El vehículo detenido parecía ser un coche pequeño de color azul, añadió. El agente estaba hablando con alguien de pie frente a su camioneta, detrás del coche.

“Nada inusual en ese momento”, señaló Illuzzi, pero cuando volvió a la carretera más tarde esa noche, parecía que los mismos dos vehículos todavía estaban estacionados y habían llegado otros vehículos de la policía.

Illuzzi dijo que la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos trabaja estrechamente con la policía estatal y local en su condado.

Maland es el primer agente de la Patrulla Fronteriza que es asesinado en el cumplimiento del deber desde que Javier Vega Jr. murió a tiros cerca de Santa Mónica, Texas, en 2014, según registros proporcionados por la CBP.

En 2010, el asesinato de Brian Terry expuso la fallida operación federal de armas conocida como “Rápido y Furioso”. El agente de la Patrulla Fronteriza Nicholas J. Ivie fue herido de muerte en el cumplimiento del deber en un área remota cerca de Bisbee, Arizona, en 2012. El agente de la Patrulla Fronteriza Isaac Morales murió tras ser apuñalado mientras estaba fuera de servicio en 2017 en Texas.

La CBP dijo que proporcionaría una actualización más adelante esta semana. La Policía Estatal de Vermont y la oficina del fiscal del estado del condado de Orleans declinaron hacer comentarios el martes.

Los senadores por Vermont Bernie Sanders y Peter Welch, y la representante Becca Balint enviaron condolencias a la familia del agente en un comunicado conjunto y dijeron que los agentes de la Patrulla Fronteriza “merecen todo nuestro apoyo en términos de personal, salario y condiciones de trabajo”.