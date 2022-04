El ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, informó a Putin el jueves que todo Mariúpol, con la excepción de Azovstal, había sido “liberado” por los rusos. En ese momento, Putin le ordenó que no enviara tropas rusas a la planta, sino que bloqueara las instalaciones, un aparente intento de matar de hambre a los ucranianos y obligarlos a rendirse.

Las autoridades ucranianas han estimado que alrededor de 2.000 de sus soldados están dentro de la planta junto con civiles que se refugian en los túneles subterráneos de la instalación. Arestovic dijo que las fuerzas ucranianas estaban tratando de contrarrestar los nuevos ataques.

El sábado temprano, el Regimiento Azov de la Guardia Nacional de Ucrania, que tiene miembros escondidos en la planta, publicó imágenes de unas dos docenas de mujeres y niños, algunos de los cuales dijeron que habían estado en los túneles subterráneos de la planta durante dos meses y deseaban ver el sol.

“Queremos ver cielos pacíficos, queremos respirar aire fresco”, dijo una mujer en el video. “Simplemente no tienes idea de lo que significa para nosotros simplemente comer, beber un poco de té endulzado. Para nosotros, ya es felicidad”.

El subcomandante del regimiento, Sviatoslav Palamar, dijo a The Associated Press que el video fue filmado el jueves, el mismo día que Rusia declaró la victoria sobre el resto de Mariúpol. El contenido no se pudo verificar de forma independiente.

Tanto las autoridades ucranianas como las rusas han dicho que la planta de Azovstal es el último bastión de defensa que queda en Mariupol, que tiene una importancia estratégica para Moscú y ha estado sitiada desde el comienzo de la invasión rusa de Ucrania.

Según las autoridades ucranianas, se cree que más de 100.000 personas, por debajo de una población de alrededor de 430.000 antes de la guerra, están atrapadas en Mariupol con poca comida, agua o calefacción.

[Con informadión de The Associated Press y Reuters]