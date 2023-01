Alertan sobre posibles estafas al aplicar al parole humanitario de EEUU

Cobrar a migrantes por ser un patrocinador, o pedir dinero en nombre de EEUU, podría ser un delito, aseguran desde el sector.

Estados Unidos (VOA) – La inclusión reciente de Nicaragua, Cuba, y Haití para aplicar a un parole humanitario e ingresar de forma ordenada a Estados Unidos, podría ser una oportunidad para que estafadores se aprovechen de los migrantes, aseguran expertos a la Voz de América.

Desde cobros por ser un patrocinador de una persona que quiera aplicar a este nuevo beneficio, hasta engaños para pagar por aplicar al parole, son algunos riesgos de los que los expertos alertan a los migrantes.

Y es que el parole humanitario se aplicó inicialmente a Venezuela, sin embargo recientemente se extendió para cubanos, haitianos y nicaragüenses, que bajo este beneficio se permitiría el ingreso de al menos 30.000l personas al mes de forma regular y con permisos de trabajo por dos años.

Sin embargo, debido a que es algo nuevo para estas tres nacionalidades, las organizaciones alertan de los riesgos. De hecho, Estados Unidos ha lanzado por medio de sus embajadas algunos mensajes, como lo hizo recientemente en Cuba.

«El acceso al proceso de parole es gratuito. Ni el partidario con sede en EEUU ni el beneficiario en Cuba están obligados a pagar una cuota para presentar el formulario o para ser considerado. Tenga cuidado con las estafas de cualquiera que le pida dinero», alertó la embajada estadounidense en La Haban el martes.

Astrid Montealegre, abogada y colaboradora de la fundación Nicaragua American Human Rights Alliance (NAHRA) dijo a la Voz de América que, “históricamente”, cuando se anuncian estos programas, surge mucho el fraude notarial o el fraude en general, y esto sucede porque muchas personas están dispuestas a llenar los formularios o brindar apoyo a cambio de un pago de servicios sin considerar si la persona califica o no.

Montealegre aseguró que la mayoría de las veces estas personas no son abogados, y no tienen conocimiento legal. «Eso nos preocupa, que hay tantas personas desesperadas buscando cómo salir de su país que pueden encontrarse con otros que vayan a defraudarlos, aceptar su dinero cuando ellos quizá no vayan a calificar para este programa”.

Según datos de la Oficina de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, más de 164.000 nicaragüenses fueron detectados por las autoridades durante el año fiscal 2022, mientras que el número de cubanos encontrados en el mismo período en la frontera sur fue de 224.000.

Aplicar es gratuito

Montealegre recalcó que el programa es completamente gratuito y resaltó que presentar la solicitud del patrocinador tampoco tiene costo.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) recomienda en su web que en caso de necesitar asesoramiento legal sobre asuntos de inmigración, la persona debe asegurarse de que quien lo ayuda esté autorizado por un abogado o representante acreditado que trabaje para una organización reconocida por el Departamento de Justicia.

La abogada Cindy Blandón, espcialiasta en temas migratorios y con oficina en Miami, Florida, ha acompañado al menos a tres nicaragüenses en el proceso de solicitud de parole humanitario y sus casos han sido «preaprobados».

Sin embargo recomendó que las personas que quieran hacer este trámite por su cuenta y evitar estafas siempre deben aplicar directamente a las páginas del gobierno federal, que es el USCIS.

La abogada destacó que hay que tener cuidado de estafadores que pueden mandar mensajes a tu correo electrónico haciéndose pasar por el gobierno federal.

“El gobierno federal nunca te va a pedir dinero jamás para avanzar en lo que son las aplicaciones de un parole”, indicó.

Por otro lado Blandón agregó que cobrar por hacer de patrocinador a un migrante, es un delito y puede considerarse tráfico de personas ya que la forma no pide ni remuneración económica del beneficiario al patrocinador.

“Por eso la primera etapa la hace el patrocinador porque el gobierno federal si el patrocinador tiene algún registro criminal y si ha estado envuelto en lo que es tráfico de personas”, zanjó.

