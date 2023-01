Afirma Biden que EEUU enviará 31 tanques Abrams a Ucrania

Estados Unidos enviará 31 tanques M1 Abrams avanzados a Ucrania, anunció el presidente Biden.

Estados Unidos (VOA) – Estados Unidos anunció el miércoles que suministrará a Ucrania 31 tanques M1 Abrams avanzados por un valor de 400 millones de dólares en cuestión de meses, una decisión que ayudó a romper un atasco diplomático con Alemania sobre la mejor manera de ayudar a Kiev en su guerra contra Rusia.

El presidente Joe Biden anunció la decisión en la Casa Blanca y dijo que los tanques son necesarios para ayudar a los ucranianos a «mejorar su capacidad de maniobra en terreno abierto».

Biden agradeció a Alemania por su decisión de suministrar a Ucrania tanques Leopard 2 y enumeró el otro equipo militar sobre el terreno que estaban suministrando otros aliados de la OTAN y otros países europeos. «Alemania realmente ha dado un paso al frente», dijo.

“La expectativa por parte de Rusia es que vamos a separarnos”, dijo Biden sobre los aliados de Estados Unidos y Europa. “Pero estamos completa, total y verdaderamente unidos”.

Estados Unidos había estado tranquilo con la idea de desplegar los tanques Abrams, difíciles de mantener, pero tuvo que cambiar de rumbo para persuadir a Alemania de que enviara sus tanques Leopard 2, más fáciles de usar, a Ucrania.

Las decisiones de Washington y Berlín se producen cuando los aliados occidentales ayudan a Ucrania a prepararse para una posible contraofensiva de primavera para tratar de expulsar a Rusia del territorio que ha ocupado.

“No hay una amenaza ofensiva para Rusia” de los tanques, dijo Biden.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que cualquier envío de Abrams sería una pérdida de dinero ya que «queman» como otros tanques en Ucrania.

El jefe de la administración presidencial ucraniana, Andriy Yermak, elogió los anuncios de los tanques como un «día histórico» que ayudaría a determinar el resultado de la guerra.

Biden dijo que la decisión de Estados Unidos no fue en respuesta a la presión de Alemania, respondiendo a la pregunta de un reportero. «Alemania no me obligó a cambiar de opinión, queríamos asegurarnos de que estuviéramos todos juntos», dijo.

Meses de entrega

El Abrams, uno de los tanques estadounidenses más poderosos, no se dirigirá a Ucrania en el corto plazo.

Altos funcionarios de la administración que informaron a los periodistas sobre la decisión dijeron que tomará meses, no semanas, para que se entreguen los Abrams y describieron la medida en términos de proporcionar una defensa a largo plazo de Ucrania.

Los miembros del ejército ucraniano recibirán capacitación sobre el uso de los Abrams en un lugar aún por determinar. Si bien es un arma altamente sofisticada y costosa, el Abrams es difícil de mantener y presenta un desafío de reabastecimiento logístico porque funciona con combustible para aviones.

El costo total de un solo tanque Abrams puede variar y puede ser de más de 10 millones de dólares por tanque si se incluyen la capacitación y el mantenimiento.

Altos funcionarios de la administración dijeron que Biden había hablado con el canciller alemán Olaf Scholz en múltiples ocasiones este mes sobre la asistencia a Ucrania. Volvió a hablar el miércoles con Scholz, así como con el primer ministro británico Rishi Sunak y el presidente francés Emmanuel Macron, quienes son aliados cercanos, para ayudar a Ucrania.

«El anuncio de hoy realmente fue el producto de buenas conversaciones diplomáticas como parte de nuestras estrechas consultas regulares y continuas con aliados y socios sobre la asistencia de seguridad a Ucrania», dijo un funcionario.

Se esperan más anuncios de los aliados de EEUU sobre la capacidad adicional de los vehículos blindados, dijo el funcionario.

«Estoy seguro de que muchos expertos entienden lo absurdo de esta idea», dijo Peskov del Kremlin sobre los tanques Abrams. «El plan es desastroso en términos de tecnología», dijo. “Pero, sobre todo, sobreestima el potencial que agregará al ejército ucraniano. Estos tanques arden como todos los demás”, dijo Peskov a los periodistas.

Una fuente familiarizada con el asunto dijo a Reuters el martes que la decisión de Estados Unidos sobre los Abrams fue parte de las conversaciones con los alemanes sobre su renuencia a proporcionar tanques y demostrar que el compromiso de Estados Unidos era significativo.

«Estados Unidos estaba dispuesto a hacer un compromiso significativo para ayudarlos a hacer el suyo», dijo la fuente. «Los tanques son una capacidad importante y si requería el liderazgo de EEUU, eso es lo que estábamos dispuestos a hacer».

Estados Unidos proporcionará los tanques a través de un fondo conocido como Iniciativa de Asistencia para la Seguridad de Ucrania, que permite que la administración de Biden compre armas de la industria en lugar de tomarlas de las existencias de armas estadounidenses existentes. Comprarlos es un proceso más lento.

