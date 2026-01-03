Supervisa Sheinbaum avances de la Universidad Rosario Castellanos en Tlaxcala; abrirá en marzo

Publicidad - LB2 -

La unidad académica en Teolocholco iniciará operaciones sin examen de admisión y con 14 licenciaturas gratuitas.

Ciudad de México (ADN/Staff) – La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, supervisó los avances en la construcción de la Unidad Académica de la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC) en el municipio de Teolocholco, Tlaxcala, la cual será inaugurada en marzo de 2026 como parte de la política federal de ampliación del acceso a la educación superior pública y gratuita.

Durante su recorrido, la mandataria federal informó que el proceso de inscripción iniciará en febrero, bajo un modelo que no contempla examen de admisión, sino un curso propedéutico como mecanismo de ingreso, con el objetivo de evitar la exclusión de aspirantes.

- Publicidad - HP1

“El objetivo no es rechazar a los estudiantes, sino que vengan a la universidad. Así que en marzo ya se abre esta universidad”, expresó.

Sheinbaum recordó que la Universidad Nacional Rosario Castellanos surgió durante su gestión como jefa de Gobierno de la Ciudad de México y subrayó que su carácter público y gratuito se encuentra alineado con lo establecido en el Artículo 3 de la Constitución, que garantiza el derecho a la educación.

La titular del Ejecutivo Federal señaló que, en coordinación con el gobierno municipal y con base en las necesidades de la población, se evaluará en una etapa posterior la posibilidad de ampliar la unidad académica o de construir un plantel de nivel medio superior en la zona.

Acompañada por la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, la presidenta destacó que los gobiernos de la Cuarta Transformación priorizan el uso de recursos públicos en beneficio directo de la población, a través de programas sociales, así como de inversiones en educación y salud.

Por su parte, la directora general de la UNRC, Alma Herrera Márquez, explicó que la Unidad Académica de San Luis Teolocholco opera actualmente en modalidad a distancia, ofreciendo 14 licenciaturas, las cuales podrán ampliarse conforme a las necesidades de desarrollo económico regional, el esquema de Prosperidad Compartida y la vinculación con el Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar que se construye en Tlaxcala.

Galería

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.