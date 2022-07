Supervisa López Obrador hospital de IMSS Bienestar en Nayarit

Durante su gira de trabajo por Nayarit, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se regularizará al personal médico del país con el objetivo de brindar certeza laboral a quienes por años han trabajado por contratos temporales.

Ciudad de México. – “¿Saben cuántos trabajadores heredamos sin basificación, contratados de manera eventual? Como 90 mil. Bueno, todos van a ser basificados, todos. (…) Vamos a mejorar el servicio de salud; los que fueron despedidos injustificadamente, injustamente, van a ser reinstalados, restablecidos. Nada más les digo una cosa: se tiene que revisar qué hacen, porque no queremos gente que cobre sin trabajar”, apuntó.

- Publicidad - HP1

En la supervisión del Plan de Salud IMSS Bienestar en Rosamorada, el mandatario reiteró que los empleados del sector salud tienen garantizados sus derechos y, al mismo tiempo, el Gobierno de México fortalece el sistema sanitario público.

“Estamos iniciando el proceso de modernización del sistema de salud en nuestro país. Cuando llegamos al Gobierno, era una de mis prioridades garantizar el derecho a la salud, porque a diferencia de lo que piensan los neoliberales, que la educación, según ellos, y la salud son privilegios, para nosotros la educación y la salud son derechos”, enfatizó.

A consecuencia de años de rezago en la preparación de médicos, dijo, México no cuenta con las y los especialistas que requiere el Plan de Salud para el Bienestar, por lo que continuará la convocatoria permanente de reclutamiento. Además, médicos extranjeros ayudarán a resarcir la falta de cobertura en comunidades rurales del país.

Recordó que la mitad de la población en México no cuenta con seguridad social, por lo que el propósito es “que tengamos un buen sistema de salud para población abierta, es decir, el que no tiene seguro, el que no tiene ISSSTE, el que no tiene dinero para contratar un médico particular o ir a una clínica privada”.

“¿Qué es lo queremos? Que esos mexicanos puedan tener garantizado el derecho a la salud, que si se enferman puedan venir aquí al hospital y ser atendidos; que estén bien los equipos; que haya especialistas y se les entreguen todos sus medicamentos y todo de manera gratuita, eso es lo que vamos a lograr”, agregó.

Mencionó que el Gobierno de la Cuarta Transformación trabaja por instaurar el Estado de bienestar procurando unidades médicas de primer orden con el equipo necesario.

“El Estado de Bienestar, que el ser humano tenga protección desde que nace hasta que muere, de la cuna hasta la tumba, seguridad social. Que no estemos pensando: ‘y, si nos enfermamos, ¿a dónde vamos y cómo vamos a pagar la cuenta?’. (…) Tenemos que garantizar el derecho a la salud”, planteó.

Agradeció la labor de las y los médicos, así como enfermeras y personal administrativo del sector salud.

“Estamos saliendo adelante por el apoyo de los trabajadores de la salud. (…) Unirnos entre todos, la labor de médicos y enfermeras tiene que ver con el corazón, con el humanismo, con el amor al prójimo”, expresó.

El secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, informó que el programa IMSS Bienestar tiene presencia del 100 por ciento en 12 hospitales, tres unidades de especialidades médicas y 245 centros de salud en beneficio de 619 mil 422 habitantes del estado; 273 mil 039 nayaritas que no contaban con seguridad social, ahora son beneficiarios del sistema de salud federalizado.

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo Aburto, indicó que la implementación del modelo IMSS Bienestar revierte las condiciones precarias en las que se encontraban hospitales y unidades médicas por el abandono de sexenios anteriores.

Resaltó la reactivación de quirófanos gracias a la compra de equipo nuevo, la capacitación del personal y la ampliación de horarios, lo que permitirá otorgar atención digna a la población. La primera etapa de regularización de personal médico favorece a 896 trabajadores de salud que ya cuentan con certeza laboral.

El jefe del Ejecutivo llevó a cabo la entrega simbólica de dos bases incorporadas a IMSS Bienestar al médico general, Simón Pedro Arciniega Ledezma y a la auxiliar de enfermería general, María Guadalupe Martínez Rodríguez.

Presidente reafirma independencia de México en consultas de Estados Unidos y Canadá a partir del T-MEC

El presidente López Obrador afirmó que el Gobierno de México mantendrá la defensa de la industria petrolera y eléctrica nacional ante las consultas que solicitaron Estados Unidos y Canadá en función del Tratado de Libre Comercio (T-MEC).

“Nosotros no vamos a dar un paso atrás. México es un país independiente, no es colonia de ningún país extranjero. (…) Por eso vamos a defender nuestros derechos. Le agradecemos mucho al presidente Biden; (…) siempre me dice, cuando hablamos, que el trato entre nosotros se debe dar siempre con un pie de igualdad; entonces, eso es lo que voy a hacer valer: la soberanía de México, la independencia de México y vamos a seguir adelante”, puntualizó.

Argumentó que la gasolina en México es más económica que en Estados Unidos gracias al esfuerzo de los trabajadores de Petróleos Mexicanos (Pemex) y a las políticas de rescate de la industria energética impulsadas por esta administración.

Asistieron al evento, el director del Instituto de Salud para el Bienestar, Juan Antonio Ferrer Aguilar; la titular de la Unidad del Programa IMSS Bienestar, Gisela Lara Saldaña; la coordinadora del Plan de Apoyo a Nayarit, Martha Patricia Urenda Delgado y el secretario de Salud de Nayarit, José Francisco Munguía Pérez.

Además, el director del Hospital IMSS Bienestar Rosamorada, Emilio Arámbula Inda; el presidente municipal de Rosamorada, Rito Alfonso Galván Zemeño, así como 67 trabajadores del Hospital IMSS Bienestar Rosamorada y nueve médicos especialistas de Cuba.