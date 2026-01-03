Recuerda AMLO a Trump que el respeto al derecho ajeno es la paz

Publicidad - LB2 -

El expresidente reaparece en redes sociales y critica la intervención de Estados Unidos en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro.

Ciudad de México (ADN/Arturo Hernández) – El expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reapareció en la vida pública a través de redes sociales para condenar la intervención de Estados Unidos en Venezuela y el arresto del presidente Nicolás Maduro, al considerar que se trató de un atentado contra la soberanía de ese país.

En su mensaje, López Obrador recordó que, aunque se encuentra retirado de la política, sus convicciones le impiden guardar silencio frente a lo que calificó como una acción prepotente del gobierno estadounidense, al que acusó de actuar como una potencia que desconoce los principios básicos del derecho internacional.

- Publicidad - HP1

El exmandatario señaló que la captura de Maduro se produjo tras bombardeos y una operación militar en Caracas ordenada por Estados Unidos, hechos que, afirmó, no habrían sido aceptados por figuras históricas como Simón Bolívar o Abraham Lincoln.

López Obrador dirigió un mensaje directo al presidente estadounidense Donald Trump, en el que lo exhortó a actuar con prudencia y a no dejarse influir por sectores belicistas dentro de su gobierno.

“Presidente Trump: no caiga en la autocomplacencia ni escuche el canto de las sirenas. Mande al carajo a los halcones; usted tiene capacidad para actuar con juicio práctico”.

El exjefe del Ejecutivo federal advirtió que las decisiones tomadas desde una lógica de imposición pueden tener consecuencias adversas en el futuro y subrayó que la política internacional no debe sustentarse en la fuerza.

Al cerrar su pronunciamiento, López Obrador evocó una de las frases más emblemáticas de Benito Juárez García, con la que históricamente México ha definido su postura en política exterior.

“El respeto al derecho ajeno es la paz”.

Finalmente, el expresidente concluyó su mensaje con una expresión irónica dirigida a Trump, al señalar que, en esta ocasión, no le enviaría el tradicional saludo afectuoso que solía utilizar durante su mandato.

Redacción ADN / Staff. ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo electrónico. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna nota?

No dude en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por usted. Síguenos en nuestras redes sociales.