Revelan análisis de contratos sobre Pegasus solicitados por López Obrador

FGR investiga el uso de Pegasus en México. UIF se niega a mostrar contratos. SCJN ordena entregar datos públicos. Gómez, titular, asegura cooperación.

Ciudad de México (ADN/Staff) – El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México, Santiago Nieto, participó en una rueda de prensa en la que se abordó el tema del programa de espionaje Pegasus. En la conferencia, Nieto destacó que su organismo no es el encargado de entregar públicamente los contratos relacionados con este sistema, sino que es responsabilidad de la Fiscalía General de la República (FGR).

Según el funcionario, la UIF se encarga de analizar las operaciones financieras relacionadas con los pagos del programa Pegasus, pero no tiene la autoridad para mostrar los contratos ya que no están firmados por su organismo. Sin embargo, aseguró que no hay ningún problema para proporcionar información y referencias sobre el tema.

La participación de Nieto en la rueda de prensa se da después de que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, solicitara al organismo mostrar toda la información que tuviera sobre este programa. Esta petición se hizo luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenara al gobierno entregar información sobre Pegasus a petición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

En su fallo, la SCJN instruyó a la UIF a entregar en versión pública la información relacionada con el programa de espionaje, ya que consideró que la reserva de esta información por razones de “seguridad nacional” no estaba justificada.

Cabe mencionar que este tema no es nuevo en México. En marzo de 2020, una investigación de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) reveló que el Ejército mexicano utilizó el malware Pegasus para intervenir el teléfono celular de un abogado del Comité de Derechos Humanos de Tamaulipas. Esto se dio en el marco de las pesquisas sobre presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas por militares en 2010 en la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas.

En aquel entonces, el presidente López Obrador defendió el uso de este programa, asegurando que se había llevado a cabo de manera legal y justificada. Sin embargo, periodistas y defensores de derechos humanos han denunciado que sus teléfonos celulares también fueron intervenidos con Pegasus entre 2019 y 2021, por parte de miembros de las Fuerzas Armadas mexicanas.

Ante esta situación, el INAI solicitó acceso a toda la información relacionada con la contratación del programa de espionaje, pero ha sido negado por la UIF. Ahora, la SCJN ha ordenado al gobierno entregar esta información en versión pública, lo que puede ser un paso importante para conocer más detalles sobre el uso de Pegasus en México y garantizar la transparencia en este tema.

[Con información de Sputnik]

