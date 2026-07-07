Reitera Sheinbaum que su gobierno no pacta con la delincuencia organizada

Publicidad - LB2 -

La presidenta afirmó que los resultados en seguridad respaldan la estrategia federal y cuestionó las versiones contradictorias de autoridades estadounidenses sobre el traslado de Ismael “El Mayo” Zambada.

Ciudad de México (ADN/Staff).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que su administración no establece acuerdos con integrantes de la delincuencia organizada y sostuvo que la estrategia de seguridad ha permitido obtener resultados, particularmente en Sinaloa, donde informó que se han realizado 2 mil 540 detenciones por delitos de alto impacto y los homicidios dolosos han disminuido 44 por ciento.

La mandataria señaló que el Gobierno de México mantiene una política de combate a la delincuencia basada en el Estado de derecho y rechazó cualquier señalamiento sobre posibles pactos con grupos criminales.

“¿Quién acuerda con miembros de la delincuencia organizada? Porque nosotros no; nosotros nunca vamos a hacer acuerdos con ningún miembro ni con ninguna organización de la delincuencia organizada. Jamás.”

- Publicidad - HP1

Sheinbaum también se refirió al traslado de Ismael “El Mayo” Zambada a Estados Unidos, al recordar que el entonces embajador estadounidense en México, Ken Salazar, afirmó en su momento que ninguna agencia de ese país participó en el operativo. Sin embargo, indicó que recientemente el Buró Federal de Investigaciones (FBI) se atribuyó dicha acción durante una exhibición relacionada con el caso.

La presidenta consideró que estas versiones son contradictorias y sostuvo que este tipo de situaciones deben aclararse en el marco de la relación bilateral entre México y Estados Unidos, particularmente cuando involucran posibles actos de injerencia.

“No se puede decir una cosa un día y después otra cuando tiene que ver con una injerencia en México; por eso decimos: ¿quién miente?, ¿quién mintió?”

La titular del Ejecutivo federal reiteró que su gobierno actúa diariamente contra la delincuencia organizada y los delitos de cuello blanco, y sostuvo que la política de seguridad se rige por principios de legalidad, honestidad y combate a la impunidad.

Redacción ADN / Staff. ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo electrónico. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna nota?

No dude en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por usted. Síguenos en nuestras redes sociales.