Reitera Sheinbaum que reforma electoral mantiene representación proporcional

La iniciativa plantea elegir directamente a legisladores y reducir 25% el costo del sistema electoral.

Ciudad de México (ADN/Arturo Hernández) – La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que la propuesta de reforma electoral no elimina la representación proporcional en el Congreso de la Unión, sino que plantea modificar el mecanismo de designación para que los legisladores sean electos de manera más directa por la ciudadanía.

La mandataria explicó que la Cámara de Diputados conservaría sus 500 integrantes: 300 de mayoría relativa por distritos y 200 por representación proporcional, estos últimos asignados conforme al porcentaje de votos obtenidos por cada partido en las cinco circunscripciones electorales del país.

Precisó que la diferencia central radica en que los 200 diputados de representación proporcional ya no surgirían de listas elaboradas por las dirigencias partidistas. Una parte correspondería a los candidatos que, sin haber ganado su distrito, obtuvieron una alta votación, mientras que otra sería electa mediante voto directo en cada circunscripción, con candidaturas integradas por hombre y mujer.

“No se elimina la representación proporcional; lo que se busca es que todos los legisladores sean electos por el pueblo”, sostuvo.

En cuanto al Senado de la República, donde se propone reducir el número de integrantes de 130 a 96, Sheinbaum indicó que la iniciativa contempla eliminar la lista plurinominal para recuperar el sentido original de representación de las entidades federativas.

De acuerdo con lo expuesto, se mantendrían dos senadores de mayoría relativa por cada estado y uno de primera minoría, pero desaparecerían los escaños asignados mediante listas partidistas nacionales.

La presidenta señaló que la reforma responde a una demanda ciudadana orientada a eliminar privilegios partidistas sin desaparecer la representación proporcional. Añadió que un segundo eje del proyecto consiste en reducir en 25% el costo total del sistema electoral, incluyendo recursos destinados al Instituto Nacional Electoral, organismos públicos locales, partidos políticos y gastos legislativos.

