Recibe Sheinbaum a dirigentes de la FIFA previo a la inauguración del Mundial 2026

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La Presidenta dio la bienvenida a representantes del organismo internacional en Palacio Nacional, a un día del inicio de la Copa Mundial de Fútbol.

Ciudad de México (ADN/Staff) – La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, recibió en Palacio Nacional al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, así como a representantes de federaciones y confederaciones de futbol de distintos países, en el marco de los preparativos para la inauguración de la Copa Mundial de Fútbol 2026.

A través de sus redes sociales, la mandataria federal informó sobre el encuentro y destacó la importancia de que México sea sede del arranque de la justa deportiva internacional.

“En Palacio Nacional, recibí al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, así como a representantes de federaciones y confederaciones, para darles la más cordial bienvenida a este gran país. Estamos en la víspera de la inauguración en México de la Copa Mundial de Fútbol 2026”.

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La reunión se realizó a menos de 24 horas del partido inaugural del torneo, que tendrá lugar en territorio mexicano como parte de la edición mundialista organizada de manera conjunta por México, Estados Unidos y Canadá.

México se convertirá nuevamente en el escenario del inicio de una Copa del Mundo, consolidándose como el primer país en albergar encuentros de tres ediciones distintas del torneo organizado por la FIFA.

El encuentro en Palacio Nacional forma parte de las actividades protocolarias previas al arranque de la competencia, que concentrará la atención internacional durante las próximas semanas y que se espera genere una importante derrama económica, turística y de promoción para el país.

La inauguración del Mundial 2026 está programada para este jueves 11 de junio, con la participación de la Selección Mexicana en el encuentro de apertura ante Sudáfrica, además de una ceremonia previa encabezada por autoridades y representantes de la FIFA.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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