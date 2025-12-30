Reafirma Sheinbaum apoyo permanente a víctimas del accidente del Tren Interoceánico en Oaxaca

Publicidad - LB2 -

El Gobierno de México asignó un servidor público por familia y entregó apoyos inmediatos mientras avanzan las investigaciones.

Ciudad de México (ADN/Staff) – La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que el Gobierno de México mantendrá un acompañamiento cercano y permanente a las víctimas del accidente ocurrido en la Línea Z del Tren Interoceánico, en el estado de Oaxaca, para lo cual se asignó un servidor público por cada familia afectada.

Durante su conferencia matutina, la mandataria federal informó que ya se otorgó un primer apoyo económico de 30 mil pesos a las familias, con el objetivo de cubrir gastos inmediatos, aclarando que este recurso es independiente del proceso de reparación integral del daño que deberá determinarse posteriormente conforme a la ley.

“Es un apoyo que se les da de manera inmediata para que no tengan gastos (…) pero evidentemente va a haber una reparación integral del daño, si así lo deciden los familiares”, expresó la presidenta.

Sheinbaum detalló que el domingo realizó un recorrido por hospitales del ISSSTE, IMSS Bienestar e IMSS en la región del Istmo, así como visitas a familiares de personas fallecidas, con el fin de verificar la atención médica, agilizar procesos ministeriales y garantizar información clara y directa a las víctimas.

El Gobierno federal informó que 36 personas continúan hospitalizadas, mientras que existe contacto permanente con los familiares de quienes perdieron la vida, a quienes se brinda asistencia integral, que incluye atención psicológica, legal y acompañamiento en trámites médicos y administrativos.

En el ámbito de la investigación, se dio a conocer que la Fiscalía General de la República y la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes realizan los peritajes correspondientes para determinar las causas del accidente, en coordinación institucional.

Desde la Secretaría de Gobernación, se reportó que se han realizado visitas directas a las personas hospitalizadas y se habilitó una línea especial de seguimiento, a través de la cual se han recibido alrededor de 100 llamadas de familiares y personas afectadas.

Las autoridades de salud federal informaron que la mayoría de las personas lesionadas ya fueron dadas de alta, mientras que quienes continúan hospitalizadas se reportan estables y bajo atención médica continua, con seguimiento permanente por parte del personal del IMSS, IMSS Bienestar e ISSSTE.

Finalmente, la presidenta reconoció la labor de los bomberos y del personal de Protección Civil del municipio de Matías Romero, así como la solidaridad de la población que brindó apoyo inmediato a las personas heridas tras el incidente.

