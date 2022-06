“América debe integrarse en lo económico y comercial por respeto a la soberanía de cada nación; es lo más recomendable”, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador en conferencia de prensa matutina.

Ciudad de México. – El mandatario sostuvo que los intereses de grupo excluyen a las naciones y generan una política hegemónica que no respeta el carácter soberano de los pueblos.

“Es una política anacrónica, vieja y, desde luego, injusta que hay que hacer a un lado y hay que inaugurar una etapa nueva en la relación de todos los pueblos y los países hermanos del continente americano. (…) Queremos la hermandad, lo que soñaba Bolívar, la integración de toda América, incluyendo a Estados Unidos y Canadá, unirnos”, expresó.

Advirtió que, si continúa la tendencia predominante de China en las esferas de influencia económica y comercial en el mundo, en 30 años ese país tendrá el dominio del 70 por ciento del comercio y América del Norte solo entre el 4 y el 10 por ciento.

“Ese desequilibrio no queremos que se resuelva con la tentación del uso de la fuerza, con lo bélico. Entonces, ¿qué es lo más recomendable pensando en las nuevas generaciones y en la paz? Que nos integremos en América y se constituya, porque hay mucho potencial, en una región fuerte en lo económico y en lo comercial y esto significa equilibrios, no predominio de ninguna nación, no hegemonías. Ese es nuestro planteamiento de fondo”, apuntó.