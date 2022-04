Durante su visita a Veracruz, el presidente Andrés Manuel López Obrador reafirmó la propuesta de impulsar la integración comercial entre países de América para lograr el desarrollo equilibrado de la región.





Ciudad de México. – “Quiero llamar la atención sobre el por qué es importante que nos integremos en lo económico en América del Norte y como un ideal que se puede convertir en realidad, la integración de toda América; (…) por qué no pensar en que se puede dar esta integración regional estratégica en nuestros países”, expresó.

Advirtió que si continúa la hegemonía de algunos países en las relaciones comerciales del mundo se mantendrá el desequilibrio económico, el cual puede derivar en problemas de carácter bélico.

“El equilibrio en lo económico y lo comercial, significa estabilidad política”, enfatizó.

El jefe del Ejecutivo subrayó que la renovación del Tratado de Libre Comercio (T-MEC) resultó en mayores posibilidades en las relaciones comerciales entre los tres países de América del Norte y, al mismo tiempo, existen condiciones inmejorables para la inversión en México.

“Está creciendo la inversión extranjera en México como nunca y eso es un indicador de que hay futuro para las empresas en México, para el crecimiento económico; es una región de muchas oportunidades”, apuntó.

Durante la reunión de evaluación de avances de las acciones para el desarrollo del Istmo de Tehuantepec, el presidente dio a conocer que el Gobierno de la Cuarta Transformación busca el crecimiento equilibrado del país. Recordó que en sexenios anteriores, mientras el norte crecía hasta 8 por ciento anual, en el sureste se registraba decrecimiento.

“¿Qué estamos ahora haciendo? Buscando un crecimiento horizontal, equilibrado. No abandonando el norte, no abandonando el centro, no abandonando el bajío, sino apoyando a la región que estaba completamente en el abandono. Como nunca se está invirtiendo en el sureste del país”, remarcó.

Entre las inversiones públicas para impulsar el desarrollo, dijo, destacan la refinería Dos Bocas, en Tabasco, que asciende a 9 mil millones de dólares y el Tren Maya, en la Península de Yucatán con 13 mil millones de dólares.

Abierto el diálogo con las empresas de la industria eléctrica, garantiza presidente

El presidente López Obrador recordó que la Ley de la Industria Eléctrica fue declarada Constitucional por la Suprema Corte Judicial de la Nación e informó que convocarán a las empresas de la industria a dialogar.

“Ahora el poder Judicial ya resolvió sobre este asunto y antes de proceder legalmente, estamos abriendo la posibilidad al diálogo con las empresas que tienen que ver con la industria eléctrica. Los vamos a convocar para explicarles cómo queda la Ley Eléctrica”, informó.

Al dirigirse a los empresarios presentes en la reunión, reiteró que “hay posibilidades de que se invierta en México; cuenten con todo nuestro apoyo”.

Agradeció al embajador de los Estados Unidos de América en México, Keneth Salazar, por actuar como enlace y aseguró que “son muy buenas las relaciones con Estados Unidos. No nos podemos pelear porque hay una relación histórica de amistad y de oportunidades mutuas que aprovechar”.

Participaron en el encuentro los gobernadores de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez; de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa y de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas; los secretarios de Gobernación, Adán Augusto López Hernández; de Marina, José Rafael Ojeda Durán y de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon.

Acompañaron al presidente el gobernador de Tabasco, Carlos Manuel Merino Campo; las secretarias de Economía, Tatiana Clouthier Carrillo; de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez Velázquez; el director general de CONAGUA, Germán Arturo Martínez; el subsecretario de Egresos de la SHCP, Juan Pablo de Botton; el coordinador general de Comunicación Social y vocero del Gobierno de la República, Jesús Ramírez Cuevas; el director general del Corredor Interocéanico del Istmo de Tehuantepec, Rafael Marín Mollinedo; el jefe de la Unidad para América del Norte, Roberto Velasco Álvarez.

Como invitados especiales asistieron la ministra consejera de Asuntos Económicos, Jennifer Davis Paguada; el ministro consejero de Asuntos Comercial de Canadá en México, Mark Richardson, además de empresarios mexicanos.