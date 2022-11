«Ningún fiscal en nuestro país debe volver a culpar a una mujer de su propia muerte»: Claudia Sheinbaum

«No queremos que haya encubrimiento de los feminicidas por más vínculos de poder, por más dinero que tengan, por eso digo que para mí es un asunto de principios y de fondo», y no es negociable, enfatizó Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

Ciudad de México .- «Como mujer, como gobernante, ningún fiscal en nuestro país debe volver a culpar a una mujer de su propia muerte», y estoy convencida de que si no hubiera intervenido la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, el feminicidio de Ariadna hubiera quedado impune, afirmó Claudia Sheinbaum.

La Jefa de Gobierno, hizo una narrativa de hechos, bajo autorización de la Fiscalía capitalina, donde se evidencia el trabajo realizado por esta institución de procuración de justicia, la cual realizó un peritaje de necropsia, que concluye que Ariadna López falleció por trauma múltiple. Asimismo, se demuestran las omisiones e irregularidades en el actuar por parte de la Fiscalía de Morelos.

«En todo ese período la Fiscalía General de Justicia del estado de Morelos nunca solicita a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México alguna colaboración para poder recabar la información que la Fiscalía de la Ciudad de México recaba en dos días. ¿No les parece irregular?», señaló Claudia Sheinbaum.

Añadió que la Fiscalía de Morelos no ha entregado la carpeta de investigación solicitada por la Fiscalía de la Ciudad de México, y recién informó a través de un oficio que lo hará hasta el próximo 13 de noviembre. «¿Por qué no la entrega ahora, por qué no ayer, por qué hasta el 13 de noviembre?», cuestionó.

Asimismo, destacó, que el presunto feminicida tiene negocios en el estado de Morelos, él y su familia, no es que el estado de Morelos sea extraño a ellos, los vínculos y demás corresponden a la Fiscalía indagar, «pero sí podemos decir que es socio de varias empresas que tiene su domicilio fiscal en el estado de Morelos», dijo.

Claudia Sheinbaum, hizo de conocimiento que Ernestina Godoy, Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México recibió del Fiscal de Morelos un mensaje vía WhatsApp, con un link que redirige a un sitio de pornografía; a lo que el Fiscal negó haberlo enviado e informó, una hora y media más tarde, por Twitter que su teléfono había sido hackeado.

«Una investigación desaseada, encubridora, que aún no quieren entregar la carpeta de investigación, y la calidad del personaje», enfatizó Claudia Sheinbaum.

Finalmente, hizo un llamado a las diputadas y diputados del Congreso de Morelos, que pidan la revisión de este caso. «Cero impunidad a feminicidios», sentenció Claudia Sheinbaum.

