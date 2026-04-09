Lamenta Sheinbaum que Plan B electoral no incluyera adelantar revocación de mandato

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La presidenta defiende reducción de gastos, pero cuestiona decisión del Congreso sobre mecanismo de participación.

Ciudad de México (ADN/Staff) – La presidenta Claudia Sheinbaum expresó su desacuerdo con que el denominado Plan B electoral no incluyera el adelanto de la revocación de mandato, al considerar que esta medida habría fortalecido la participación ciudadana en los procesos intermedios.

Durante su conferencia matutina, la mandataria señaló que uno de los puntos centrales de su propuesta era que este ejercicio coincidiera con las elecciones, lo que —dijo— no representaba un riesgo para el sistema democrático.

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“¿Por qué negar esta posibilidad?, ¿qué problema tiene? Ninguno, por eso pienso que no es bueno para el país que no se haya aprobado”.

Sheinbaum destacó que, pese a este ajuste, la reforma mantiene aspectos que considera prioritarios, como la reducción del gasto en organismos electorales y congresos locales, así como la disminución en el número de regidores en municipios.

La presidenta defendió que estos cambios buscan eliminar privilegios y optimizar el uso de recursos públicos, en línea con la política de austeridad impulsada por su administración.

En ese contexto, subrayó que la reforma establece límites salariales para funcionarios electorales, además de restringir beneficios como seguros médicos privados, con el objetivo de evitar erogaciones consideradas excesivas.

La mandataria también se refirió al papel de la coalición oficialista en el proceso legislativo, al señalar que ha permitido avanzar en diversas reformas estructurales durante los últimos meses.

Sin embargo, reconoció que la decisión de no incluir el adelanto de la revocación de mandato refleja diferencias dentro del Congreso, en un debate que se mantiene abierto sobre los mecanismos de participación ciudadana en el país.

El tema se inserta en la discusión más amplia sobre el modelo electoral mexicano, donde persisten posturas encontradas respecto al equilibrio entre austeridad, representación política y mecanismos de democracia directa.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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