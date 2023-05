La estabilidad económica de México es por la política financiera de AMLO: Claudia Sheinbaum

Publicidad - LB2 -

Claudia Sheinbaum destacó que, en la actualidad, el país está viviendo uno de los mejores momentos en su historia, «México hoy en particular es el mejor lugar del mundo’’, comentó

Ciudad de México (ADN/Adriana Saucedo) Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, aseguró que el país está viviendo uno de sus mejores momentos, en especial en temas económicos, lo que celebró como uno de los grandes logros del gobierno de la cuarta transformación.

“La estabilidad económica que hoy vive el país tiene que ver no sólo con la política financiera que ha establecido el presidente Andrés Manuel López Obrador, con el no endeudamiento y priorizando en quienes menos tienen, sino también con el enorme potencial del mercado interno que no había antes y que las inversiones están pensadas estratégicamente”, enfatizó durante el 7mo foro de ‘’La Ciudad y la Transformación’’ en donde en esta ocasión se abordó el tema: ‘’Inversiones Estratégicas para el Bienestar’’.

En ese sentido, la jefa de gobierno de la Ciudad de México destacó que, durante su administración, la inversión pública en la capital del país se ha duplicado en proyectos de bienestar y desarrollo sustentable, “sin tener que aumentar impuestos o la deuda”.

Así mismo, hizo hincapié en la necesidad de que todos los gobiernos de la cuarta transformación tengan en mente utilizar los recursos públicos para lograr mejorar la calidad de vida de todos y todos, una cuestión que aseveró solo es posible cuando se piensa en realizar inversiones públicas para el bienestar del pueblo de México.

»La inversión pública debe estar orientada a la mejora de las condiciones de vida, si no está orientada al bienestar, a la soberanía, al desarrollo del país, pensando siempre en los que menos tienen difícilmente puede ser constituida como una inversión para el bienestar’’, subrayó.

Al respecto, la jefa de gobierno recordó que en la Ciudad de México se hace inversiones sustentables que al mismo tiempo generan empleos y por lo tanto mejores condiciones para las familias, lo que concluyó hacen de México uno de los mejores lugares en el mundo en la actualidad.

«Inversiones que generen bienestar, desarrollo económico y al mismo tiempo no representen grandes impactos ambientales o incluso que los disminuyan’’, puntualizó.

