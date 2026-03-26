Inaugura Sheinbaum torneos nacionales de fútbol con participación de 700 mil jóvenes

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Mundial Social 2026 impulsa deporte comunitario con actividades para jóvenes y adultos mayores.

Ciudad de México (ADN/Staff) – La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó el arranque de las actividades del Mundial Social 2026, con la inauguración del Torneo Nacional de Cascaritas y Dominadas del Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE) y el Mundialito IMSS “Fútbol sin correr”, que en conjunto reúnen a más de 700 mil participantes en todo el país.

El evento se realizó mediante enlaces simultáneos con distintas ciudades, donde se dio inicio a las actividades deportivas dirigidas tanto a jóvenes como a personas adultas mayores.

“Hoy 700 mil jóvenes participan en esta jornada nacional”.

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El Torneo de Cascaritas y Dominadas concentra a cerca de 700 mil jóvenes organizados en 95 mil equipos en las 32 entidades federativas, posicionándose como uno de los eventos más amplios de participación comunitaria en el marco del Mundial Social.

Por otro lado, el Mundialito IMSS “Fútbol sin correr” integra a más de 2 mil 300 personas adultas, distribuidas en 313 equipos en todo el país, en categorías para edades de 50 a 69 años.

Las actividades forman parte de una estrategia nacional para promover el deporte, la inclusión y la convivencia social, en el contexto previo a la Copa Mundial FIFA 2026.

Además, se informó que otras iniciativas como la Copa Escolar y la Copa Conade suman más de un millón de niñas y niños participantes, fortaleciendo el alcance del programa a nivel nacional.

“Es una oportunidad para que más personas participen y se integren al deporte”.

Autoridades federales y estatales destacaron que estos torneos buscan fomentar estilos de vida saludables, así como generar espacios de integración comunitaria en todo el país.

Con estas acciones, el Gobierno de México impulsa el deporte como una herramienta de cohesión social, en un contexto de preparación rumbo a la justa mundialista de 2026.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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