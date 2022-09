Gobierno de México procura justicia para personas inocentes privadas de la libertad, afirma AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el Gobierno de México impulsa la procuración de la justicia a través de la preliberación y amnistía a personas inocentes que fueron privadas de la libertad.

Ciudad de México. – Esta medida, explicó, está enfocada a quienes “no han sido sentenciados, que no han tenido defensa por su situación de pobreza; presos indígenas, por delitos verdaderamente menores, que se les abandonó o sus familiares no han tenido la posibilidad de hacer los trámites o no tienen apoyo de abogados, de las defensorías de oficio; enfermos, ancianos”.

En conferencia de prensa matutina, el mandatario indicó que la federación avanza con voluntad en este propósito pese a los obstáculos.

“Son muchos los trámites, hay resistencias, pero se va avanzando y existe la voluntad de liberar a todos los que no deben estar en las cárceles, existe esa inquebrantable voluntad por parte del Ejecutivo. (…) Nos puede llevar tiempo estos casos, pero los vamos a sacar, a liberar”, argumentó.

La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, informó que 2 mil 685 personas han sido liberadas gracias a los acuerdos de preliberación en centros penitenciarios estatales y federales.

De este total, 2 mil 549 se acogieron al mecanismo de libertad anticipada e incluyen a 123 mujeres, 120 adultos mayores, 208 personas con enfermedades crónico-degenerativas, 51 indígenas, 15 extranjeros y 2 mil 32 personas que cumplieron con los requisitos de ley.

“Es un acto de justicia para quienes no han cometido delitos graves relacionados con la violencia o la sangre, gente humilde que no pudo pagar un abogado, un traductor o ha enfrentado adversidades”, afirmó.

A través de la Ley de Amnistía, ha sido posible otorgar la libertad a 136 personas, precisó.

“Con acciones como estas, avanzamos en la construcción de una sociedad más humanitaria, igualitaria y justa”, expresó.

Por instrucción presidencial, las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana, y de Gobernación, gestionan las acciones, orientadas prioritariamente a indígenas, mujeres, adultos mayores, personas con enfermedades terminales o con discapacidad y víctimas de tortura o intimidación.

El secretario general de la Presidencia del Consejo de la Judicatura Federal, Carlos Antonio Alpízar Salazar, dio a conocer que las libertades obtenidas, de junio a septiembre de 2022, suman mil 198 por concepto de acuerdos reparatorios, suspensión condicional, criterios de oportunidad o cambio de medida cautelar.

“Es un claro ejemplo de que se está trabajando de manera conjunta, coordinada e institucional entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo respetando la plena autonomía y la independencia de todos y cada uno de los jueces y magistrados”, refirió.

A la fecha, existen 2 mil 12 casos que se revisan puntualmente a fin de conocer las posibilidades de libertad.

Por otra parte, la titular de la SSPC, explicó el caso de Miguel Ángel Félix Gallardo, quien cumple su sentencia con arraigo domiciliario, debido a que su estado de salud requiere atención médica que el Centro Estatal de Puente Grande, Jalisco, no puede brindarle. Actualmente tiene diagnosticados 22 padecimientos, como sordera y atrofia del globo ocular derecho.