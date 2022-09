Gobierno buscará soluciones ante aumento del precio de la tortilla, afirma AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el Gobierno de México reforzará el Paquete contra la inflación y la carestía (PACIC) para contener los precios de alimentos básicos, como la tortilla. “Mi preocupación principal es el aumento en el precio de la tortilla (…) y vamos a reforzar el plan antiinflacionario”, apuntó.



Ciudad de México. – En conferencia de prensa matutina, el jefe del Ejecutivo explicó que dos empresas concentran el 90 por ciento del mercado de la harina de maíz en México, por lo que dialogará con sus directivos en busca de soluciones.

También se hablará con productores y distribuidores de alimentos a fin de proteger la situación económica y social del pueblo ante el contexto internacional adverso.

“Escuchar cuál es la justificación, porque no se puede que, en una época de crisis, de inflación, de carestía, se obtengan ganancias extraordinarias. Por lo general, tiene que haber negocios con ganancias razonables, todo el tiempo, porque hay inversión, hay riesgos y porque nosotros apoyamos una economía mixta, no es el estatismo”, explicó.

El Gobierno de la Cuarta Transformación vigila, a través de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) que no haya abusos en los precios de la canasta básica y controla la inflación a través del subsidio a los combustibles y el impulso a la autosuficiencia alimentaria en el país.

“Si no hubiésemos tomado la decisión de subsidiar la gasolina y el diesel (…) tendríamos la inflación en 14 por ciento y le hubiese pegado muchísimo al ingreso popular porque todos sabemos que si sube el precio de la gasolina y del diesel se va todo para arriba”, afirmó.

En el Salón de la Tesorería de Palacio Nacional, el mandatario reiteró que la federación no aumentará impuestos debido a la eficiente administración del presupuesto.

“Tenemos el compromiso de no aumentar los impuestos porque estamos haciendo un gobierno austero, sin corrupción, para que nos alcance el presupuesto, no aumentar el precio de las gasolinas, no endeudar al país y vamos bien”, apuntó.