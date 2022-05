México y Cuba fortalecen vínculos históricos mediante acuerdos; presidente reafirma llamado a levantar bloqueo contra la isla



Ciudad de México. –El presidente Andrés Manuel López Obrador concluyó la gira de trabajo en Centroamérica y el Caribe realizando su primera visita oficial a Cuba, donde reiteró que seguirá buscando alternativas para que Estados Unidos levante el bloqueo comercial, económico y financiero a la isla.

“Insistiré con el presidente (Joseph) Biden en que no se excluya a ningún país de América en la Cumbre del mes próximo a celebrarse en Los Ángeles, California, y que las autoridades de cada país decidan libremente si asisten o no a dicho encuentro, pero que nadie excluya a nadie”, remarcó.

En un mensaje a medios de comunicación junto a su homólogo Miguel Díaz-Canel Bermúdez, el mandatario sostuvo que es posible restablecer las relaciones de colaboración y amistad entre los pueblos del continente.

“Es tiempo de expresar y de explorar otra opción: la del diálogo con los gobernantes estadounidenses; convencerlos y persuadirlos de que una nueva relación entre los países de América, de toda América es posible”, expresó en el Palacio de la Revolución en La Habana.

“Ya es tiempo de la hermandad y no de la confrontación. (…) Es el momento de una nueva convivencia entre todos los países de América porque el modelo impuesto hace más de dos siglos está agotado, no tiene futuro ni salida y ya no beneficia a nadie”, agregó.

El jefe del Ejecutivo reafirmó su postura de mantener el diálogo entre las naciones y la necesidad de construir una integración continental semejante a la Unión Europea con una nueva visión política y económica apegada a la historia e identidades de la región.

América, dijo, debe tomar acciones en beneficio de la competencia y del desarrollo a través de sus propios recursos.

“Si la tendencia económica y comercial de las últimas tres décadas se mantiene, (…) en otros treinta años, para el 2051, China tendría el dominio del 64.8 por ciento en el mercado mundial y Estados Unidos solo entre el 4 y hasta el 10 por ciento, lo cual, insisto, sería una desproporción económica y comercial”, explicó.

Aseguró que la integración con respeto a las soberanías beneficiará a todas las naciones.

“Es la salida más eficaz y responsable frente a la fuerte competencia que existe, que se acrecentará con el tiempo y que si no hacemos nada para unirnos, fortalecernos y salir victoriosos en buena lid, llevará de manera inevitable al declive de todas las Américas”, advirtió.

El presidente destacó que a México y Cuba los une la historia política y la cooperación; al mismo tiempo resaltó el legado de la Revolución cubana.

“El retroceso es decadencia y desolación, es asunto de poder y no de humanidad. Prefiero seguir manteniendo la esperanza de que la revolución renace en la revolución”, aseveró.

Tras las reuniones privada y ampliada con las comitivas, los presidentes de México y Cuba firmaron una declaración para el fortalecimiento de los vínculos históricos de colaboración, además de promover el desarrollo de actividades sociales, económicas, culturales, educativas y comerciales.

También atestiguaron la rúbrica del acuerdo de cooperación por parte del secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela y el Ministro de Salud Pública de Cuba, José Ángel Portal Miranda, cuyo objetivo es intensificar acciones sanitarias y capacitación en la materia.

El presidente de Cuba, Miguel Diaz-Canel Bermúdez, agradeció la voluntad del Gobierno de México de estrechar relaciones históricas bilaterales.

Reconoció el planteamiento del presidente López Obrador respecto a integrar América a través de la soberanía y el respeto entre los Estados.

Mencionó que la revolución cubana continuará su marcha por la esperanza y el futuro del país.

El presidente López Obrador recibió la Condecoración Orden José Martí, máxima distinción que otorga el gobierno de Cuba. Además, como parte de sus actividades, el jefe del Ejecutivo colocó una ofrenda floral ante el monumento al libertador y firmó el Libro de Honor.

Estuvo acompañado por la doctora Beatriz Gutiérrez Müller; los secretarios de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon; de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González; de Marina, José Rafael Ojeda Durán; de Salud, Jorge Alcocer Varela y el coordinador de Asesores del Presidente de la República, Lázaro Cárdenas Batel.

También asistió el coordinador general de Comunicación Social y vocero del Gobierno de la República, Jesús Ramírez Cuevas; el embajador de México en Cuba, Miguel Díaz Reynoso; el subsecretario para América Latina y el Caribe, Maximiliano Reyes Zúñiga; la directora ejecutiva de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo AMEXCID, Laura Elena Carrillo Cubillas; el titular de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, Alejandro Svarch Pérez; el titular de la Unidad de Coordinación Nacional de Abastecimiento de Medicamentos y Equipamiento Médico, Alejandro Antonio Calderón Alipi; el jefe de la Ayudantía del Presidente de la República, Daniel Asaf y la directora general de Protocolo, Susana Iruegas.