“Es necesario demostrar estas acusaciones con pruebas”: Claudia Sheinbaum sobre señalamientos de Departamento del Tesoro de EEUU

Ciudad de México .- Ante los señalamientos de lavado de dinero por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos a algunos bancos mexicanos, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, puntualizó que es necesario demostrar estas acusaciones con pruebas para actuar ante ello.

“Si hay pruebas, se actúa, no hay impunidad, no importa quien sea, pero si no hay pruebas no se puede actuar, como en cualquier delito. Hasta ahora el departamento del Tesoro no ha enviado ninguna prueba que indique que hay lavado de dinero y tenemos antecedentes en la relación México – Estados Unidos de temas en donde incluso, por ejemplo, el caso Cienfuegos, detuvieron a Cienfuegos sin ninguna prueba, tan es así que no hubo pruebas que sueltan al general Cienfuegos”, destacó.

Por ello, solicitó al Departamento del Tesoro enviar las pruebas necesarias, para que con ello el Gobierno de México les acompañe en el proceso.

“Nosotros actuamos si hay pruebas. Al departamento del tesoro es: que envíe las pruebas si es que las tiene para que los acompañemos en el proceso, si no hay pruebas pues no puede haber de nuestra parte reconocimiento de lavado de dinero, tiene que haber pruebas para saber si hubo lavado de dinero o no. Ni lo negamos ni lo aceptamos, sencillamente no hay pruebas, si hay pruebas de la propia investigación de la UIF o de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores se actúa, administrativamente, incluso penalmente, pero si no hay pruebas pues no se puede actuar”, reiteró.

Enfatizó en que “nosotros no vamos a cubrir a nadie, no hay impunidad, pero se tiene que demostrar que en efecto hubo lavado de dinero, no con dichos, sino con pruebas contundentes”.

Reiteró además que en la relación México – Estados Unidos se trabaja con cooperación y coordinación, pero nunca con subordinación.

“México no se subordina a nadie, somos un país libre, soberano e independiente nos coordinamos, colaboramos, lo hemos dicho muchas veces, pero no nos subordinamos. México es un gran país y la relación con estados unidos es de iguales no de subordinación, de guales, no somos piñata de nadie a México se le respeta y esa es la posición que hemos llevado con el presidente Trump que ha llevado el secretario de economía con el secretario de comercio, del secretario de hacienda con el secretario del tesoro de Estadnos Unidos, colaboramos, coordinamos, pero en este caso particular tiene que haber pruebas”.

Además, señaló que el sistema financiero de México es muy fuerte y sólido, además de que se tienen muchas acciones contra el lavado de dinero.

